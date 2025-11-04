БиржаDEX+
STAX Token ағымдағы бағасы: 0.00690798 USD. Нақты уақыттағы STAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STAX туралы толығырақ

STAX Баға туралы ақпарат

STAX деген не

STAX Whitepaper

STAX Ресми веб-сайт

STAX Токеномикасы

STAX Баға болжамы

STAX Token Логотип

STAX Token Баға (STAX)

1 STAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00690798
$0.00690798$0.00690798
+1.60%1D
STAX Token (STAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:30 (UTC+8)

STAX Token (STAX) Баға ақпараты (USD)

STAX Token (STAX) нақты уақыттағы баға $0.00690798. Соңғы 24 сағат ішінде STAX мен $ 0.00679828 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00738891 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0199077, ал ең төменгісі — $ 0.00679806.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STAX соңғы бір сағатта -0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.61%, ал соңғы 7 күнде -36.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

STAX Token (STAX) Нарықтық ақпарат

STAX Token нарықтық капитализациясы $ 6.93M, тәуліктік сауда көлемі --. STAX айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.93M.

STAX Token (STAX) Баға тарихы USD

Бүгін, STAX Token - USD баға өзгерісі $ +0.00010917 болды.
Соңғы 30 күнде STAX Token - USD баға өзгерісі $ -0.0040718556 болды.
Соңғы 60 күнде STAX Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде STAX Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00010917+1.61%
30 күн$ -0.0040718556-58.94%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

STAX Token (STAX) деген не

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

STAX Token (STAX) Ресурс

STAX Token Баға болжамы (USD)

STAX Token (STAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін STAX Token (STAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: STAX Token.

Қазір STAX Token баға болжамын тексеріңіз!

STAX - жергілікті валюталарға

STAX Token (STAX) токеномикасы

STAX Token (STAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: STAX Token (STAX) туралы басқа сұрақтар

STAX Token (STAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STAX бағасы — 0.00690798 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00690798. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
STAX Token үшін нарықтық капитализация қандай?
STAX үшін нарықтық капитализация: $ 6.93M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STAX айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
STAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0199077 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STAX бағасы қандай болды?
STAX 0.00679806 USD ATL бағасына жетті.
STAX үшін сауда көлемі қандай?
STAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STAX өседі ме?
STAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:30 (UTC+8)

