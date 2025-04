STAU (STAU) деген не

The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.

