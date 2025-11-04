БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
SENATE ағымдағы бағасы: 0.00199533 USD. Нақты уақыттағы SENATE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SENATE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SENATE ағымдағы бағасы: 0.00199533 USD. Нақты уақыттағы SENATE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SENATE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SENATE туралы толығырақ

SENATE Баға туралы ақпарат

SENATE деген не

SENATE Ресми веб-сайт

SENATE Токеномикасы

SENATE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SENATE Логотип

SENATE Баға (SENATE)

Листингтен жойылды

1 SENATE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00199533
$0.00199533$0.00199533
-8.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SENATE (SENATE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:03:11 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00199533
$ 0.00199533$ 0.00199533
24 сағаттық төмен
$ 0.00231505
$ 0.00231505$ 0.00231505
24 сағаттық жоғары

$ 0.00199533
$ 0.00199533$ 0.00199533

$ 0.00231505
$ 0.00231505$ 0.00231505

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497

-0.78%

-8.34%

+33.66%

+33.66%

SENATE (SENATE) нақты уақыттағы баға $0.00199533. Соңғы 24 сағат ішінде SENATE мен $ 0.00199533 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00231505 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SENATE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.85, ал ең төменгісі — $ 0.00103497.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SENATE соңғы бір сағатта -0.78% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.34%, ал соңғы 7 күнде +33.66% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SENATE (SENATE) Нарықтық ақпарат

$ 274.43K
$ 274.43K$ 274.43K

--
----

$ 325.82K
$ 325.82K$ 325.82K

137.53M
137.53M 137.53M

163,289,542.828217
163,289,542.828217 163,289,542.828217

SENATE нарықтық капитализациясы $ 274.43K, тәуліктік сауда көлемі --. SENATE айналымдағы мөлшері 137.53M, жалпы мөлшері 163289542.828217. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 325.82K.

SENATE (SENATE) Баға тарихы USD

Бүгін, SENATE - USD баға өзгерісі $ -0.000181655179519553 болды.
Соңғы 30 күнде SENATE - USD баға өзгерісі $ -0.0012217986 болды.
Соңғы 60 күнде SENATE - USD баға өзгерісі $ -0.0014374558 болды.
Соңғы 90 күнде SENATE - USD баға өзгерісі $ -0.005508764641015165 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000181655179519553-8.34%
30 күн$ -0.0012217986-61.23%
60 күн$ -0.0014374558-72.04%
90 күн$ -0.005508764641015165-73.41%

SENATE (SENATE) деген не

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SENATE (SENATE) Ресурс

Ресми веб-сайт

SENATE Баға болжамы (USD)

SENATE (SENATE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SENATE (SENATE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SENATE.

Қазір SENATE баға болжамын тексеріңіз!

SENATE - жергілікті валюталарға

SENATE (SENATE) токеномикасы

SENATE (SENATE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SENATE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SENATE (SENATE) туралы басқа сұрақтар

SENATE (SENATE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SENATE бағасы — 0.00199533 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SENATE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SENATE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00199533. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SENATE үшін нарықтық капитализация қандай?
SENATE үшін нарықтық капитализация: $ 274.43K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SENATE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SENATE айналымдағы ұсынысы: 137.53M USD.
SENATE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SENATE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5.85 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SENATE бағасы қандай болды?
SENATE 0.00103497 USD ATL бағасына жетті.
SENATE үшін сауда көлемі қандай?
SENATE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SENATE өседі ме?
SENATE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SENATE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:03:11 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,057.04
$107,057.04$107,057.04

+1.23%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,609.34
$3,609.34$3,609.34

+0.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.70
$165.70$165.70

-0.62%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9316
$0.9316$0.9316

-1.07%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,057.04
$107,057.04$107,057.04

+1.23%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,609.34
$3,609.34$3,609.34

+0.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.70
$165.70$165.70

-0.62%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3024
$2.3024$2.3024

-1.05%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$991.15
$991.15$991.15

+1.12%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0733
$0.0733$0.0733

+46.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03630
$0.03630$0.03630

+263.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000093
$0.000093$0.000093

+322.72%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.2043
$0.2043$0.2043

+120.15%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001777
$0.0000000000001777$0.0000000000001777

+77.70%