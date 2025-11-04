БиржаDEX+
roule token ағымдағы бағасы: 0.00395525 USD. Нақты уақыттағы ROUL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROUL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ROUL туралы толығырақ

ROUL Баға туралы ақпарат

ROUL деген не

ROUL Whitepaper

ROUL Ресми веб-сайт

ROUL Токеномикасы

ROUL Баға болжамы

roule token Логотип

roule token Баға (ROUL)

1 ROUL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00395525
$0.00395525
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
roule token (ROUL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:59:25 (UTC+8)

roule token (ROUL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00858746
$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265

--

--

+2.88%

+2.88%

roule token (ROUL) нақты уақыттағы баға $0.00395525. Соңғы 24 сағат ішінде ROUL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROUL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00858746, ал ең төменгісі — $ 0.00109265.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROUL соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +2.88% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

roule token (ROUL) Нарықтық ақпарат

$ 286.07K
$ 286.07K

--
----

$ 395.53K
$ 395.53K

72.33M
72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0

roule token нарықтық капитализациясы $ 286.07K, тәуліктік сауда көлемі --. ROUL айналымдағы мөлшері 72.33M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 395.53K.

roule token (ROUL) Баға тарихы USD

Бүгін, roule token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде roule token - USD баға өзгерісі $ -0.0015043805 болды.
Соңғы 60 күнде roule token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде roule token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0015043805-38.03%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

roule token (ROUL) деген не

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

roule token (ROUL) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

roule token Баға болжамы (USD)

roule token (ROUL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін roule token (ROUL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: roule token.

Қазір roule token баға болжамын тексеріңіз!

ROUL - жергілікті валюталарға

roule token (ROUL) токеномикасы

roule token (ROUL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROUL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: roule token (ROUL) туралы басқа сұрақтар

roule token (ROUL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROUL бағасы — 0.00395525 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROUL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROUL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00395525. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
roule token үшін нарықтық капитализация қандай?
ROUL үшін нарықтық капитализация: $ 286.07K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROUL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROUL айналымдағы ұсынысы: 72.33M USD.
ROUL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROUL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00858746 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROUL бағасы қандай болды?
ROUL 0.00109265 USD ATL бағасына жетті.
ROUL үшін сауда көлемі қандай?
ROUL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ROUL өседі ме?
ROUL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROUL баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

