Robora ағымдағы бағасы: 0.01308697 USD. Нақты уақыттағы RBR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RBR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RBR туралы толығырақ

RBR Баға туралы ақпарат

RBR деген не

RBR Whitepaper

RBR Ресми веб-сайт

RBR Токеномикасы

RBR Баға болжамы

Robora Логотип

Robora Баға (RBR)

Листингтен жойылды

1 RBR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01308697
-31.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Robora (RBR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:33:20 (UTC+8)

Robora (RBR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01153618
24 сағаттық төмен
$ 0.01911613
24 сағаттық жоғары

$ 0.01153618
$ 0.01911613
$ 0.210107
$ 0.01153618
+4.39%

-31.53%

-59.97%

-59.97%

Robora (RBR) нақты уақыттағы баға $0.01308697. Соңғы 24 сағат ішінде RBR мен $ 0.01153618 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01911613 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.210107, ал ең төменгісі — $ 0.01153618.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RBR соңғы бір сағатта +4.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -31.53%, ал соңғы 7 күнде -59.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Robora (RBR) Нарықтық ақпарат

$ 889.98K
--
$ 1.31M
68.01M
100,000,000.0
Robora нарықтық капитализациясы $ 889.98K, тәуліктік сауда көлемі --. RBR айналымдағы мөлшері 68.01M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.31M.

Robora (RBR) Баға тарихы USD

Бүгін, Robora - USD баға өзгерісі $ -0.00602915806173606 болды.
Соңғы 30 күнде Robora - USD баға өзгерісі $ -0.0108575143 болды.
Соңғы 60 күнде Robora - USD баға өзгерісі $ -0.0096578789 болды.
Соңғы 90 күнде Robora - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00602915806173606-31.53%
30 күн$ -0.0108575143-82.96%
60 күн$ -0.0096578789-73.79%
90 күн$ 0--

Robora (RBR) деген не

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Robora (RBR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Robora Баға болжамы (USD)

Robora (RBR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Robora (RBR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Robora.

Қазір Robora баға болжамын тексеріңіз!

RBR - жергілікті валюталарға

Robora (RBR) токеномикасы

Robora (RBR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RBR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Robora (RBR) туралы басқа сұрақтар

Robora (RBR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RBR бағасы — 0.01308697 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01308697. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Robora үшін нарықтық капитализация қандай?
RBR үшін нарықтық капитализация: $ 889.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RBR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RBR айналымдағы ұсынысы: 68.01M USD.
RBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RBR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.210107 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RBR бағасы қандай болды?
RBR 0.01153618 USD ATL бағасына жетті.
RBR үшін сауда көлемі қандай?
RBR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RBR өседі ме?
RBR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RBR баға болжамын қарап көріңіз.
Robora (RBR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

