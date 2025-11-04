БиржаDEX+
Ref Finance ағымдағы бағасы: 0.084664 USD. Нақты уақыттағы REF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. REF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Ref Finance Логотип

Ref Finance Баға (REF)

Листингтен жойылды

1 REF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-9.10%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Ref Finance (REF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:32:17 (UTC+8)

Ref Finance (REF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.17%

-9.01%

-24.72%

-24.72%

Ref Finance (REF) нақты уақыттағы баға $0.084664. Соңғы 24 сағат ішінде REF мен $ 0.082452 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.095693 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. REF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 10.64, ал ең төменгісі — $ 0.04128611.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, REF соңғы бір сағатта -0.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.01%, ал соңғы 7 күнде -24.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ref Finance (REF) Нарықтық ақпарат

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

--
----

$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Ref Finance нарықтық капитализациясы $ 8.16M, тәуліктік сауда көлемі --. REF айналымдағы мөлшері 95.97M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.50M.

Ref Finance (REF) Баға тарихы USD

Бүгін, Ref Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0083930289511012 болды.
Соңғы 30 күнде Ref Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0404362545 болды.
Соңғы 60 күнде Ref Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0389495038 болды.
Соңғы 90 күнде Ref Finance - USD баға өзгерісі $ -0.1368781787591143 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0083930289511012-9.01%
30 күн$ -0.0404362545-47.76%
60 күн$ -0.0389495038-46.00%
90 күн$ -0.1368781787591143-61.78%

Ref Finance (REF) деген не

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ref Finance (REF) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ref Finance Баға болжамы (USD)

Ref Finance (REF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ref Finance (REF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ref Finance.

Қазір Ref Finance баға болжамын тексеріңіз!

REF - жергілікті валюталарға

Ref Finance (REF) токеномикасы

Ref Finance (REF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. REF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ref Finance (REF) туралы басқа сұрақтар

Ref Finance (REF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі REF бағасы — 0.084664 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
REF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
REF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.084664. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ref Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
REF үшін нарықтық капитализация: $ 8.16M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
REF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
REF айналымдағы ұсынысы: 95.97M USD.
REF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
REF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 10.64 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) REF бағасы қандай болды?
REF 0.04128611 USD ATL бағасына жетті.
REF үшін сауда көлемі қандай?
REF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл REF өседі ме?
REF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін REF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:32:17 (UTC+8)

Ref Finance (REF) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

