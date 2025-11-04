БиржаDEX+
RAGE GUY ағымдағы бағасы: 0.00138563 USD. Нақты уақыттағы RAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!RAGE GUY ағымдағы бағасы: 0.00138563 USD. Нақты уақыттағы RAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RAGE туралы толығырақ

RAGE Баға туралы ақпарат

RAGE деген не

RAGE Ресми веб-сайт

RAGE Токеномикасы

RAGE Баға болжамы

RAGE GUY Логотип

RAGE GUY Баға (RAGE)

Листингтен жойылды

RAGE GUY (RAGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:31:49 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00125658
$ 0.00125658$ 0.00125658
24 сағаттық төмен
$ 0.00171645
$ 0.00171645$ 0.00171645
24 сағаттық жоғары

$ 0.00125658
$ 0.00125658$ 0.00125658

$ 0.00171645
$ 0.00171645$ 0.00171645

$ 0.00592337
$ 0.00592337$ 0.00592337

$ 0.00021799
$ 0.00021799$ 0.00021799

+6.23%

-1.97%

-39.23%

-39.23%

RAGE GUY (RAGE) нақты уақыттағы баға $0.00138563. Соңғы 24 сағат ішінде RAGE мен $ 0.00125658 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00171645 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00592337, ал ең төменгісі — $ 0.00021799.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RAGE соңғы бір сағатта +6.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.97%, ал соңғы 7 күнде -39.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RAGE GUY (RAGE) Нарықтық ақпарат

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

984.02M
984.02M 984.02M

984,024,868.249868
984,024,868.249868 984,024,868.249868

RAGE GUY нарықтық капитализациясы $ 1.36M, тәуліктік сауда көлемі --. RAGE айналымдағы мөлшері 984.02M, жалпы мөлшері 984024868.249868. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.36M.

RAGE GUY (RAGE) Баға тарихы USD

Бүгін, RAGE GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде RAGE GUY - USD баға өзгерісі $ -0.0005384181 болды.
Соңғы 60 күнде RAGE GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде RAGE GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.97%
30 күн$ -0.0005384181-38.85%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

RAGE GUY (RAGE) деген не

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

RAGE GUY (RAGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

RAGE GUY Баға болжамы (USD)

RAGE GUY (RAGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RAGE GUY (RAGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RAGE GUY.

Қазір RAGE GUY баға болжамын тексеріңіз!

RAGE - жергілікті валюталарға

RAGE GUY (RAGE) токеномикасы

RAGE GUY (RAGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RAGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: RAGE GUY (RAGE) туралы басқа сұрақтар

RAGE GUY (RAGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RAGE бағасы — 0.00138563 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00138563. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RAGE GUY үшін нарықтық капитализация қандай?
RAGE үшін нарықтық капитализация: $ 1.36M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RAGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RAGE айналымдағы ұсынысы: 984.02M USD.
RAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RAGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00592337 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RAGE бағасы қандай болды?
RAGE 0.00021799 USD ATL бағасына жетті.
RAGE үшін сауда көлемі қандай?
RAGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RAGE өседі ме?
RAGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RAGE баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

