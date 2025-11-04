БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Queen Kitty ағымдағы бағасы: 0.00059177 USD. Нақты уақыттағы QKITTY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. QKITTY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Queen Kitty ағымдағы бағасы: 0.00059177 USD. Нақты уақыттағы QKITTY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. QKITTY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

QKITTY туралы толығырақ

QKITTY Баға туралы ақпарат

QKITTY деген не

QKITTY Whitepaper

QKITTY Ресми веб-сайт

QKITTY Токеномикасы

QKITTY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Queen Kitty Логотип

Queen Kitty Баға (QKITTY)

Листингтен жойылды

1 QKITTY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00058774
$0.00058774$0.00058774
-10.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Queen Kitty (QKITTY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:02 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00058752
$ 0.00058752$ 0.00058752
24 сағаттық төмен
$ 0.00066988
$ 0.00066988$ 0.00066988
24 сағаттық жоғары

$ 0.00058752
$ 0.00058752$ 0.00058752

$ 0.00066988
$ 0.00066988$ 0.00066988

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

-1.44%

-8.79%

-41.19%

-41.19%

Queen Kitty (QKITTY) нақты уақыттағы баға $0.00059177. Соңғы 24 сағат ішінде QKITTY мен $ 0.00058752 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00066988 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. QKITTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00113352, ал ең төменгісі — $ 0.00003789.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, QKITTY соңғы бір сағатта -1.44% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.79%, ал соңғы 7 күнде -41.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Queen Kitty (QKITTY) Нарықтық ақпарат

$ 589.13K
$ 589.13K$ 589.13K

--
----

$ 589.13K
$ 589.13K$ 589.13K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Queen Kitty нарықтық капитализациясы $ 589.13K, тәуліктік сауда көлемі --. QKITTY айналымдағы мөлшері 995.53M, жалпы мөлшері 995531623.5120468. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 589.13K.

Queen Kitty (QKITTY) Баға тарихы USD

Бүгін, Queen Kitty - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Queen Kitty - USD баға өзгерісі $ +0.0003771881 болды.
Соңғы 60 күнде Queen Kitty - USD баға өзгерісі $ -0.0001250179 болды.
Соңғы 90 күнде Queen Kitty - USD баға өзгерісі $ +0.0000608407686259241 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.79%
30 күн$ +0.0003771881+63.74%
60 күн$ -0.0001250179-21.12%
90 күн$ +0.0000608407686259241+11.46%

Queen Kitty (QKITTY) деген не

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Queen Kitty (QKITTY) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Queen Kitty Баға болжамы (USD)

Queen Kitty (QKITTY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Queen Kitty (QKITTY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Queen Kitty.

Қазір Queen Kitty баға болжамын тексеріңіз!

QKITTY - жергілікті валюталарға

Queen Kitty (QKITTY) токеномикасы

Queen Kitty (QKITTY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. QKITTY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Queen Kitty (QKITTY) туралы басқа сұрақтар

Queen Kitty (QKITTY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі QKITTY бағасы — 0.00059177 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
QKITTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
QKITTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00059177. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Queen Kitty үшін нарықтық капитализация қандай?
QKITTY үшін нарықтық капитализация: $ 589.13K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
QKITTY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
QKITTY айналымдағы ұсынысы: 995.53M USD.
QKITTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
QKITTY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00113352 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) QKITTY бағасы қандай болды?
QKITTY 0.00003789 USD ATL бағасына жетті.
QKITTY үшін сауда көлемі қандай?
QKITTY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл QKITTY өседі ме?
QKITTY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін QKITTY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:54:02 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,394.48
$106,394.48$106,394.48

+0.61%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,576.20
$3,576.20$3,576.20

-0.35%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.45
$163.45$163.45

-1.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9229
$0.9229$0.9229

-1.99%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,394.48
$106,394.48$106,394.48

+0.61%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,576.20
$3,576.20$3,576.20

-0.35%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.45
$163.45$163.45

-1.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2637
$2.2637$2.2637

-2.72%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$982.89
$982.89$982.89

+0.27%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0727
$0.0727$0.0727

+45.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2003
$0.2003$0.2003

-33.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000117
$0.000117$0.000117

+431.81%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03320
$0.03320$0.03320

+232.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002173
$0.0000000000002173$0.0000000000002173

+117.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1980
$0.1980$0.1980

+113.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007192
$0.0000007192$0.0000007192

+80.61%