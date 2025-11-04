БиржаDEX+
Project 89 ағымдағы бағасы: 0.00367308 USD. Нақты уақыттағы PROJECT89-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PROJECT89 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Project 89 Логотип

Project 89 Баға (PROJECT89)

Листингтен жойылды

$0.00368175
-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Project 89 (PROJECT89) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:30:03 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0033179
24 сағаттық төмен
$ 0.00421256
24 сағаттық жоғары

$ 0.0033179
$ 0.00421256
$ 0.00642953
$ 0.00245933
+6.72%

-8.80%

-16.05%

-16.05%

Project 89 (PROJECT89) нақты уақыттағы баға $0.00367308. Соңғы 24 сағат ішінде PROJECT89 мен $ 0.0033179 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00421256 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PROJECT89 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00642953, ал ең төменгісі — $ 0.00245933.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PROJECT89 соңғы бір сағатта +6.72% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.80%, ал соңғы 7 күнде -16.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Project 89 (PROJECT89) Нарықтық ақпарат

$ 5.06M
--
$ 5.06M
1.37B
1,374,832,674.548392
Project 89 нарықтық капитализациясы $ 5.06M, тәуліктік сауда көлемі --. PROJECT89 айналымдағы мөлшері 1.37B, жалпы мөлшері 1374832674.548392. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.06M.

Project 89 (PROJECT89) Баға тарихы USD

Бүгін, Project 89 - USD баға өзгерісі $ -0.000354630409692889 болды.
Соңғы 30 күнде Project 89 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Project 89 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Project 89 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000354630409692889-8.80%
30 күн$ 0--
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Project 89 (PROJECT89) деген не

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Project 89 (PROJECT89) Ресурс

Ресми веб-сайт

Project 89 Баға болжамы (USD)

Project 89 (PROJECT89) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Project 89 (PROJECT89) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Project 89.

Қазір Project 89 баға болжамын тексеріңіз!

Project 89 (PROJECT89) токеномикасы

Project 89 (PROJECT89) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PROJECT89 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Project 89 (PROJECT89) туралы басқа сұрақтар

Project 89 (PROJECT89) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PROJECT89 бағасы — 0.00367308 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PROJECT89-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PROJECT89-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00367308. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Project 89 үшін нарықтық капитализация қандай?
PROJECT89 үшін нарықтық капитализация: $ 5.06M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PROJECT89 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PROJECT89 айналымдағы ұсынысы: 1.37B USD.
PROJECT89 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PROJECT89 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00642953 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PROJECT89 бағасы қандай болды?
PROJECT89 0.00245933 USD ATL бағасына жетті.
PROJECT89 үшін сауда көлемі қандай?
PROJECT89 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PROJECT89 өседі ме?
PROJECT89 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PROJECT89 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:30:03 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

