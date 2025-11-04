БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Praxis ағымдағы бағасы: 0.01730773 USD. Нақты уақыттағы PRXS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRXS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Praxis ағымдағы бағасы: 0.01730773 USD. Нақты уақыттағы PRXS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PRXS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PRXS туралы толығырақ

PRXS Баға туралы ақпарат

PRXS деген не

PRXS Ресми веб-сайт

PRXS Токеномикасы

PRXS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Praxis Логотип

Praxis Баға (PRXS)

Листингтен жойылды

1 PRXS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0173395
$0.0173395$0.0173395
+20.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Praxis (PRXS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:50:50 (UTC+8)

Praxis (PRXS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01428852
$ 0.01428852$ 0.01428852
24 сағаттық төмен
$ 0.01776807
$ 0.01776807$ 0.01776807
24 сағаттық жоғары

$ 0.01428852
$ 0.01428852$ 0.01428852

$ 0.01776807
$ 0.01776807$ 0.01776807

$ 0.071311
$ 0.071311$ 0.071311

$ 0.00293899
$ 0.00293899$ 0.00293899

-1.65%

+20.21%

-25.82%

-25.82%

Praxis (PRXS) нақты уақыттағы баға $0.01730773. Соңғы 24 сағат ішінде PRXS мен $ 0.01428852 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01776807 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PRXS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.071311, ал ең төменгісі — $ 0.00293899.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PRXS соңғы бір сағатта -1.65% өзгерді, 24 сағат ішінде +20.21%, ал соңғы 7 күнде -25.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Praxis (PRXS) Нарықтық ақпарат

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Praxis нарықтық капитализациясы $ 1.74M, тәуліктік сауда көлемі --. PRXS айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.74M.

Praxis (PRXS) Баға тарихы USD

Бүгін, Praxis - USD баға өзгерісі $ +0.00291015 болды.
Соңғы 30 күнде Praxis - USD баға өзгерісі $ +0.0310205510 болды.
Соңғы 60 күнде Praxis - USD баға өзгерісі $ +0.0111874605 болды.
Соңғы 90 күнде Praxis - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00291015+20.21%
30 күн$ +0.0310205510+179.23%
60 күн$ +0.0111874605+64.64%
90 күн$ 0--

Praxis (PRXS) деген не

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Praxis (PRXS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Praxis Баға болжамы (USD)

Praxis (PRXS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Praxis (PRXS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Praxis.

Қазір Praxis баға болжамын тексеріңіз!

PRXS - жергілікті валюталарға

Praxis (PRXS) токеномикасы

Praxis (PRXS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PRXS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Praxis (PRXS) туралы басқа сұрақтар

Praxis (PRXS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PRXS бағасы — 0.01730773 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PRXS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PRXS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01730773. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Praxis үшін нарықтық капитализация қандай?
PRXS үшін нарықтық капитализация: $ 1.74M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PRXS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PRXS айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
PRXS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PRXS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.071311 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PRXS бағасы қандай болды?
PRXS 0.00293899 USD ATL бағасына жетті.
PRXS үшін сауда көлемі қандай?
PRXS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PRXS өседі ме?
PRXS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PRXS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:50:50 (UTC+8)

Praxis (PRXS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,505.22
$106,505.22$106,505.22

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,586.50
$3,586.50$3,586.50

-0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.45
$164.45$164.45

-1.37%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9264
$0.9264$0.9264

-1.62%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,505.22
$106,505.22$106,505.22

+0.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,586.50
$3,586.50$3,586.50

-0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.45
$164.45$164.45

-1.37%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2798
$2.2798$2.2798

-2.02%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$985.58
$985.58$985.58

+0.55%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0748
$0.0748$0.0748

+49.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2010
$0.2010$0.2010

-33.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000102
$0.000102$0.000102

+363.63%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03320
$0.03320$0.03320

+232.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002089
$0.0000000000002089$0.0000000000002089

+108.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1916
$0.1916$0.1916

+106.46%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007580
$0.0000007580$0.0000007580

+90.35%