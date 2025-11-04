Pitaya Баға (PITAYA)
-4.66%
-14.14%
-25.07%
-25.07%
Pitaya (PITAYA) нақты уақыттағы баға $0.00007988. Соңғы 24 сағат ішінде PITAYA мен $ 0.00007959 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00009547 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PITAYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00020639, ал ең төменгісі — $ 0.00007188.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PITAYA соңғы бір сағатта -4.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.14%, ал соңғы 7 күнде -25.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Pitaya нарықтық капитализациясы $ 79.45K, тәуліктік сауда көлемі --. PITAYA айналымдағы мөлшері 998.81M, жалпы мөлшері 999383921.997011. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 79.49K.
Бүгін, Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ -0.0000392219 болды.
Соңғы 60 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-14.14%
|30 күн
|$ -0.0000392219
|-49.10%
|60 күн
|$ 0
|--
|90 күн
|$ 0
|--
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
Pitaya (PITAYA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pitaya (PITAYA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pitaya.
Қазір Pitaya баға болжамын тексеріңіз!
Pitaya (PITAYA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PITAYA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
