Pitaya ағымдағы бағасы: 0.00007988 USD. Нақты уақыттағы PITAYA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PITAYA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PITAYA туралы толығырақ

PITAYA Баға туралы ақпарат

PITAYA деген не

PITAYA Ресми веб-сайт

PITAYA Токеномикасы

PITAYA Баға болжамы

Pitaya Логотип

Pitaya Баға (PITAYA)

Листингтен жойылды

1 PITAYA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-14.10%1D
mexc
USD
Pitaya (PITAYA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:27 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00007959
$ 0.00007959$ 0.00007959
24 сағаттық төмен
$ 0.00009547
$ 0.00009547$ 0.00009547
24 сағаттық жоғары

$ 0.00007959
$ 0.00007959$ 0.00007959

$ 0.00009547
$ 0.00009547$ 0.00009547

$ 0.00020639
$ 0.00020639$ 0.00020639

$ 0.00007188
$ 0.00007188$ 0.00007188

-4.66%

-14.14%

-25.07%

-25.07%

Pitaya (PITAYA) нақты уақыттағы баға $0.00007988. Соңғы 24 сағат ішінде PITAYA мен $ 0.00007959 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00009547 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PITAYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00020639, ал ең төменгісі — $ 0.00007188.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PITAYA соңғы бір сағатта -4.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.14%, ал соңғы 7 күнде -25.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pitaya (PITAYA) Нарықтық ақпарат

$ 79.45K
$ 79.45K$ 79.45K

--
----

$ 79.49K
$ 79.49K$ 79.49K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

Pitaya нарықтық капитализациясы $ 79.45K, тәуліктік сауда көлемі --. PITAYA айналымдағы мөлшері 998.81M, жалпы мөлшері 999383921.997011. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 79.49K.

Pitaya (PITAYA) Баға тарихы USD

Бүгін, Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ -0.0000392219 болды.
Соңғы 60 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Pitaya - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-14.14%
30 күн$ -0.0000392219-49.10%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Pitaya (PITAYA) деген не

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Pitaya (PITAYA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Pitaya Баға болжамы (USD)

Pitaya (PITAYA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pitaya (PITAYA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pitaya.

Қазір Pitaya баға болжамын тексеріңіз!

PITAYA - жергілікті валюталарға

Pitaya (PITAYA) токеномикасы

Pitaya (PITAYA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PITAYA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Pitaya (PITAYA) туралы басқа сұрақтар

Pitaya (PITAYA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PITAYA бағасы — 0.00007988 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PITAYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PITAYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00007988. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pitaya үшін нарықтық капитализация қандай?
PITAYA үшін нарықтық капитализация: $ 79.45K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PITAYA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PITAYA айналымдағы ұсынысы: 998.81M USD.
PITAYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PITAYA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00020639 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PITAYA бағасы қандай болды?
PITAYA 0.00007188 USD ATL бағасына жетті.
PITAYA үшін сауда көлемі қандай?
PITAYA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PITAYA өседі ме?
PITAYA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PITAYA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

