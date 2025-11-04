БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Orbitt Token ағымдағы бағасы: 0.089189 USD. Нақты уақыттағы ORBT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ORBT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Orbitt Token ағымдағы бағасы: 0.089189 USD. Нақты уақыттағы ORBT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ORBT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ORBT туралы толығырақ

ORBT Баға туралы ақпарат

ORBT деген не

ORBT Whitepaper

ORBT Ресми веб-сайт

ORBT Токеномикасы

ORBT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Orbitt Token Логотип

Orbitt Token Баға (ORBT)

Листингтен жойылды

1 ORBT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.089189
$0.089189$0.089189
-7.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Orbitt Token (ORBT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:54 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.087031
$ 0.087031$ 0.087031
24 сағаттық төмен
$ 0.099046
$ 0.099046$ 0.099046
24 сағаттық жоғары

$ 0.087031
$ 0.087031$ 0.087031

$ 0.099046
$ 0.099046$ 0.099046

$ 0.694947
$ 0.694947$ 0.694947

$ 0.00138494
$ 0.00138494$ 0.00138494

+0.59%

-7.59%

-19.63%

-19.63%

Orbitt Token (ORBT) нақты уақыттағы баға $0.089189. Соңғы 24 сағат ішінде ORBT мен $ 0.087031 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.099046 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ORBT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.694947, ал ең төменгісі — $ 0.00138494.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ORBT соңғы бір сағатта +0.59% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.59%, ал соңғы 7 күнде -19.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Orbitt Token (ORBT) Нарықтық ақпарат

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

14.94M
14.94M 14.94M

19,999,617.99577021
19,999,617.99577021 19,999,617.99577021

Orbitt Token нарықтық капитализациясы $ 1.33M, тәуліктік сауда көлемі --. ORBT айналымдағы мөлшері 14.94M, жалпы мөлшері 19999617.99577021. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.78M.

Orbitt Token (ORBT) Баға тарихы USD

Бүгін, Orbitt Token - USD баға өзгерісі $ -0.00733437354384903 болды.
Соңғы 30 күнде Orbitt Token - USD баға өзгерісі $ -0.0319569984 болды.
Соңғы 60 күнде Orbitt Token - USD баға өзгерісі $ -0.0315457747 болды.
Соңғы 90 күнде Orbitt Token - USD баға өзгерісі $ -0.10195052032547846 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00733437354384903-7.59%
30 күн$ -0.0319569984-35.83%
60 күн$ -0.0315457747-35.36%
90 күн$ -0.10195052032547846-53.33%

Orbitt Token (ORBT) деген не

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Orbitt Token (ORBT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Orbitt Token Баға болжамы (USD)

Orbitt Token (ORBT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Orbitt Token (ORBT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Orbitt Token.

Қазір Orbitt Token баға болжамын тексеріңіз!

ORBT - жергілікті валюталарға

Orbitt Token (ORBT) токеномикасы

Orbitt Token (ORBT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ORBT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Orbitt Token (ORBT) туралы басқа сұрақтар

Orbitt Token (ORBT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ORBT бағасы — 0.089189 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ORBT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ORBT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.089189. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Orbitt Token үшін нарықтық капитализация қандай?
ORBT үшін нарықтық капитализация: $ 1.33M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ORBT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ORBT айналымдағы ұсынысы: 14.94M USD.
ORBT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ORBT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.694947 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ORBT бағасы қандай болды?
ORBT 0.00138494 USD ATL бағасына жетті.
ORBT үшін сауда көлемі қандай?
ORBT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ORBT өседі ме?
ORBT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ORBT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:26:54 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,086.58
$107,086.58$107,086.58

+1.26%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,641.69
$3,641.69$3,641.69

+1.46%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.44
$169.44$169.44

+1.61%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9710
$0.9710$0.9710

+3.11%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,086.58
$107,086.58$107,086.58

+1.26%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,641.69
$3,641.69$3,641.69

+1.46%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.44
$169.44$169.44

+1.61%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3753
$2.3753$2.3753

+2.07%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,003.44
$1,003.44$1,003.44

+2.37%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3977
$0.3977$0.3977

+32.56%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05578
$0.05578$0.05578

+457.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008555
$0.0000008555$0.0000008555

+114.84%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000050
$0.000050$0.000050

+127.27%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001924
$0.0000000000001924$0.0000000000001924

+92.40%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0340
$0.0340$0.0340

+60.37%