БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Omnia Protocol ағымдағы бағасы: 0.00400551 USD. Нақты уақыттағы OMNIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OMNIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Omnia Protocol ағымдағы бағасы: 0.00400551 USD. Нақты уақыттағы OMNIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OMNIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OMNIA туралы толығырақ

OMNIA Баға туралы ақпарат

OMNIA деген не

OMNIA Ресми веб-сайт

OMNIA Токеномикасы

OMNIA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Omnia Protocol Логотип

Omnia Protocol Баға (OMNIA)

Листингтен жойылды

1 OMNIA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00400551
$0.00400551$0.00400551
+0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Omnia Protocol (OMNIA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:39:34 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00395519
$ 0.00395519$ 0.00395519
24 сағаттық төмен
$ 0.00401619
$ 0.00401619$ 0.00401619
24 сағаттық жоғары

$ 0.00395519
$ 0.00395519$ 0.00395519

$ 0.00401619
$ 0.00401619$ 0.00401619

$ 0.724005
$ 0.724005$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478$ 0.00100478

+0.14%

+0.44%

-25.25%

-25.25%

Omnia Protocol (OMNIA) нақты уақыттағы баға $0.00400551. Соңғы 24 сағат ішінде OMNIA мен $ 0.00395519 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00401619 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OMNIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.724005, ал ең төменгісі — $ 0.00100478.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OMNIA соңғы бір сағатта +0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.44%, ал соңғы 7 күнде -25.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Omnia Protocol (OMNIA) Нарықтық ақпарат

$ 78.51K
$ 78.51K$ 78.51K

--
----

$ 394.64K
$ 394.64K$ 394.64K

19.57M
19.57M 19.57M

98,399,222.0
98,399,222.0 98,399,222.0

Omnia Protocol нарықтық капитализациясы $ 78.51K, тәуліктік сауда көлемі --. OMNIA айналымдағы мөлшері 19.57M, жалпы мөлшері 98399222.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 394.64K.

Omnia Protocol (OMNIA) Баға тарихы USD

Бүгін, Omnia Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Omnia Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0015090338 болды.
Соңғы 60 күнде Omnia Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0019756521 болды.
Соңғы 90 күнде Omnia Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.007192888649601364 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.44%
30 күн$ -0.0015090338-37.67%
60 күн$ -0.0019756521-49.32%
90 күн$ -0.007192888649601364-64.23%

Omnia Protocol (OMNIA) деген не

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Omnia Protocol (OMNIA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Omnia Protocol Баға болжамы (USD)

Omnia Protocol (OMNIA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Omnia Protocol (OMNIA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Omnia Protocol.

Қазір Omnia Protocol баға болжамын тексеріңіз!

OMNIA - жергілікті валюталарға

Omnia Protocol (OMNIA) токеномикасы

Omnia Protocol (OMNIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OMNIA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Omnia Protocol (OMNIA) туралы басқа сұрақтар

Omnia Protocol (OMNIA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OMNIA бағасы — 0.00400551 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OMNIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OMNIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00400551. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Omnia Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
OMNIA үшін нарықтық капитализация: $ 78.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OMNIA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OMNIA айналымдағы ұсынысы: 19.57M USD.
OMNIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OMNIA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.724005 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OMNIA бағасы қандай болды?
OMNIA 0.00100478 USD ATL бағасына жетті.
OMNIA үшін сауда көлемі қандай?
OMNIA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OMNIA өседі ме?
OMNIA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OMNIA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:39:34 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,842.42
$106,842.42$106,842.42

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,601.99
$3,601.99$3,601.99

+0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.07
$166.07$166.07

-0.40%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9413
$0.9413$0.9413

-0.04%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,842.42
$106,842.42$106,842.42

+1.03%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,601.99
$3,601.99$3,601.99

+0.36%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.07
$166.07$166.07

-0.40%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3017
$2.3017$2.3017

-1.08%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$991.19
$991.19$991.19

+1.12%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0767
$0.0767$0.0767

+53.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2030
$0.2030$0.2030

-32.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03852
$0.03852$0.03852

+285.20%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000085
$0.000085$0.000085

+286.36%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002137
$0.0000000000002137$0.0000000000002137

+113.70%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1700
$0.1700$0.1700

+83.18%