Nuff Respect ағымдағы бағасы: 0.00026912 USD. Нақты уақыттағы NUFR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NUFR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NUFR туралы толығырақ

NUFR Баға туралы ақпарат

NUFR деген не

NUFR Ресми веб-сайт

NUFR Токеномикасы

NUFR Баға болжамы

Nuff Respect Логотип

Nuff Respect Баға (NUFR)

Листингтен жойылды

mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Nuff Respect (NUFR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:00 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) Баға ақпараты (USD)

Nuff Respect (NUFR) нақты уақыттағы баға $0.00026912. Соңғы 24 сағат ішінде NUFR мен $ 0.00026941 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00030617 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NUFR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00034488, ал ең төменгісі — $ 0.0001045.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NUFR соңғы бір сағатта -0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.24%, ал соңғы 7 күнде -20.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nuff Respect (NUFR) Нарықтық ақпарат

Nuff Respect нарықтық капитализациясы $ 215.72K, тәуліктік сауда көлемі --. NUFR айналымдағы мөлшері 799.97M, жалпы мөлшері 999966579.9507906. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 269.65K.

Nuff Respect (NUFR) Баға тарихы USD

Бүгін, Nuff Respect - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Nuff Respect - USD баға өзгерісі $ -0.0000412154 болды.
Соңғы 60 күнде Nuff Respect - USD баға өзгерісі $ +0.0002177611 болды.
Соңғы 90 күнде Nuff Respect - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.24%
30 күн$ -0.0000412154-15.31%
60 күн$ +0.0002177611+80.92%
90 күн$ 0--

Nuff Respect (NUFR) деген не

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nuff Respect (NUFR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nuff Respect Баға болжамы (USD)

Nuff Respect (NUFR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nuff Respect (NUFR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nuff Respect.

Қазір Nuff Respect баға болжамын тексеріңіз!

NUFR - жергілікті валюталарға

Nuff Respect (NUFR) токеномикасы

Nuff Respect (NUFR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NUFR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nuff Respect (NUFR) туралы басқа сұрақтар

Nuff Respect (NUFR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NUFR бағасы — 0.00026912 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NUFR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NUFR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00026912. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nuff Respect үшін нарықтық капитализация қандай?
NUFR үшін нарықтық капитализация: $ 215.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NUFR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NUFR айналымдағы ұсынысы: 799.97M USD.
NUFR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NUFR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00034488 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NUFR бағасы қандай болды?
NUFR 0.0001045 USD ATL бағасына жетті.
NUFR үшін сауда көлемі қандай?
NUFR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NUFR өседі ме?
NUFR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NUFR баға болжамын қарап көріңіз.
Nuff Respect (NUFR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

