NOTMEME Agent ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NOTMEME-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOTMEME баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NOTMEME туралы толығырақ

NOTMEME Баға туралы ақпарат

NOTMEME деген не

NOTMEME Whitepaper

NOTMEME Ресми веб-сайт

NOTMEME Токеномикасы

NOTMEME Баға болжамы

NOTMEME Agent Логотип

NOTMEME Agent Баға (NOTMEME)

Листингтен жойылды

1 NOTMEME-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:37:39 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.10%

-0.10%

NOTMEME Agent (NOTMEME) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NOTMEME мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NOTMEME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NOTMEME соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Нарықтық ақпарат

$ 17.62K
$ 17.62K$ 17.62K

--
----

$ 52.84K
$ 52.84K$ 52.84K

33.35B
33.35B 33.35B

99,984,792,383.97723
99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

NOTMEME Agent нарықтық капитализациясы $ 17.62K, тәуліктік сауда көлемі --. NOTMEME айналымдағы мөлшері 33.35B, жалпы мөлшері 99984792383.97723. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 52.84K.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Баға тарихы USD

Бүгін, NOTMEME Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде NOTMEME Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде NOTMEME Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде NOTMEME Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-3.60%
60 күн$ 0+1.78%
90 күн$ 0--

NOTMEME Agent (NOTMEME) деген не

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

NOTMEME Agent Баға болжамы (USD)

NOTMEME Agent (NOTMEME) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NOTMEME Agent (NOTMEME) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NOTMEME Agent.

Қазір NOTMEME Agent баға болжамын тексеріңіз!

NOTMEME - жергілікті валюталарға

NOTMEME Agent (NOTMEME) токеномикасы

NOTMEME Agent (NOTMEME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NOTMEME токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: NOTMEME Agent (NOTMEME) туралы басқа сұрақтар

NOTMEME Agent (NOTMEME) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NOTMEME бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NOTMEME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NOTMEME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NOTMEME Agent үшін нарықтық капитализация қандай?
NOTMEME үшін нарықтық капитализация: $ 17.62K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NOTMEME үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NOTMEME айналымдағы ұсынысы: 33.35B USD.
NOTMEME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NOTMEME барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NOTMEME бағасы қандай болды?
NOTMEME 0 USD ATL бағасына жетті.
NOTMEME үшін сауда көлемі қандай?
NOTMEME үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NOTMEME өседі ме?
NOTMEME биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NOTMEME баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:37:39 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

