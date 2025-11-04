БиржаDEX+
Nexora ағымдағы бағасы: 0.212978 USD. Нақты уақыттағы NEX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NEX туралы толығырақ

NEX Баға туралы ақпарат

NEX деген не

NEX Whitepaper

NEX Ресми веб-сайт

NEX Токеномикасы

NEX Баға болжамы

Nexora Логотип

Nexora Баға (NEX)

Листингтен жойылды

1 NEX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.212194
$0.212194$0.212194
-6.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Nexora (NEX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:24:45 (UTC+8)

Nexora (NEX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.20888
$ 0.20888$ 0.20888
24 сағаттық төмен
$ 0.227979
$ 0.227979$ 0.227979
24 сағаттық жоғары

$ 0.20888
$ 0.20888$ 0.20888

$ 0.227979
$ 0.227979$ 0.227979

$ 0.405217
$ 0.405217$ 0.405217

$ 0.20888
$ 0.20888$ 0.20888

+0.95%

-5.67%

-16.47%

-16.47%

Nexora (NEX) нақты уақыттағы баға $0.212978. Соңғы 24 сағат ішінде NEX мен $ 0.20888 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.227979 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.405217, ал ең төменгісі — $ 0.20888.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEX соңғы бір сағатта +0.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.67%, ал соңғы 7 күнде -16.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nexora (NEX) Нарықтық ақпарат

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

--
----

$ 21.15M
$ 21.15M$ 21.15M

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nexora нарықтық капитализациясы $ 11.84M, тәуліктік сауда көлемі --. NEX айналымдағы мөлшері 56.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.15M.

Nexora (NEX) Баға тарихы USD

Бүгін, Nexora - USD баға өзгерісі $ -0.0128130638475691 болды.
Соңғы 30 күнде Nexora - USD баға өзгерісі $ -0.0832899879 болды.
Соңғы 60 күнде Nexora - USD баға өзгерісі $ -0.0841741661 болды.
Соңғы 90 күнде Nexora - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0128130638475691-5.67%
30 күн$ -0.0832899879-39.10%
60 күн$ -0.0841741661-39.52%
90 күн$ 0--

Nexora (NEX) деген не

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nexora (NEX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Nexora Баға болжамы (USD)

Nexora (NEX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nexora (NEX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nexora.

Қазір Nexora баға болжамын тексеріңіз!

NEX - жергілікті валюталарға

Nexora (NEX) токеномикасы

Nexora (NEX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nexora (NEX) туралы басқа сұрақтар

Nexora (NEX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEX бағасы — 0.212978 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.212978. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nexora үшін нарықтық капитализация қандай?
NEX үшін нарықтық капитализация: $ 11.84M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEX айналымдағы ұсынысы: 56.00M USD.
NEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.405217 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEX бағасы қандай болды?
NEX 0.20888 USD ATL бағасына жетті.
NEX үшін сауда көлемі қандай?
NEX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NEX өседі ме?
NEX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEX баға болжамын қарап көріңіз.
Nexora (NEX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

