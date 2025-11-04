БиржаDEX+
Moonsama ағымдағы бағасы: 0.00227302 USD. Нақты уақыттағы SAMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAMA туралы толығырақ

SAMA Баға туралы ақпарат

SAMA деген не

SAMA Ресми веб-сайт

SAMA Токеномикасы

SAMA Баға болжамы

Moonsama Логотип

Moonsama Баға (SAMA)

Листингтен жойылды

1 SAMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00227302
-16.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Moonsama (SAMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:23:50 (UTC+8)

Moonsama (SAMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00224045
24 сағаттық төмен
$ 0.00273307
24 сағаттық жоғары

$ 0.00224045
$ 0.00273307
$ 0.072871
$ 0.00182697
+1.19%

-16.78%

-41.94%

-41.94%

Moonsama (SAMA) нақты уақыттағы баға $0.00227302. Соңғы 24 сағат ішінде SAMA мен $ 0.00224045 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00273307 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.072871, ал ең төменгісі — $ 0.00182697.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAMA соңғы бір сағатта +1.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.78%, ал соңғы 7 күнде -41.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Moonsama (SAMA) Нарықтық ақпарат

$ 1.69M
--
$ 2.27M
745.50M
1,000,000,000.0
Moonsama нарықтық капитализациясы $ 1.69M, тәуліктік сауда көлемі --. SAMA айналымдағы мөлшері 745.50M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.27M.

Moonsama (SAMA) Баға тарихы USD

Бүгін, Moonsama - USD баға өзгерісі $ -0.000458404428075617 болды.
Соңғы 30 күнде Moonsama - USD баға өзгерісі $ -0.0013944961 болды.
Соңғы 60 күнде Moonsama - USD баға өзгерісі $ -0.0013053244 болды.
Соңғы 90 күнде Moonsama - USD баға өзгерісі $ -0.0000730768107831552 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000458404428075617-16.78%
30 күн$ -0.0013944961-61.34%
60 күн$ -0.0013053244-57.42%
90 күн$ -0.0000730768107831552-3.11%

Moonsama (SAMA) деген не

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Moonsama (SAMA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Moonsama Баға болжамы (USD)

Moonsama (SAMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Moonsama (SAMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Moonsama.

Қазір Moonsama баға болжамын тексеріңіз!

SAMA - жергілікті валюталарға

Moonsama (SAMA) токеномикасы

Moonsama (SAMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Moonsama (SAMA) туралы басқа сұрақтар

Moonsama (SAMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAMA бағасы — 0.00227302 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00227302. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Moonsama үшін нарықтық капитализация қандай?
SAMA үшін нарықтық капитализация: $ 1.69M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAMA айналымдағы ұсынысы: 745.50M USD.
SAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.072871 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAMA бағасы қандай болды?
SAMA 0.00182697 USD ATL бағасына жетті.
SAMA үшін сауда көлемі қандай?
SAMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAMA өседі ме?
SAMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAMA баға болжамын қарап көріңіз.
Moonsama (SAMA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

