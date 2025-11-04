БиржаDEX+
Meter Stable ағымдағы бағасы: 0.468071 USD. Нақты уақыттағы MTR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MTR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MTR туралы толығырақ

MTR Баға туралы ақпарат

MTR деген не

MTR Ресми веб-сайт

MTR Токеномикасы

MTR Баға болжамы

Meter Stable Логотип

Meter Stable Баға (MTR)

Листингтен жойылды

1 MTR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.466573
$0.466573
-4.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Meter Stable (MTR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Meter Stable (MTR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.46308
$ 0.46308
24 сағаттық төмен
$ 0.494375
$ 0.494375
24 сағаттық жоғары

$ 0.46308
$ 0.46308

$ 0.494375
$ 0.494375

$ 32.69
$ 32.69

$ 0.181504
$ 0.181504

+0.75%

-4.18%

-5.23%

-5.23%

Meter Stable (MTR) нақты уақыттағы баға $0.468071. Соңғы 24 сағат ішінде MTR мен $ 0.46308 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.494375 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 32.69, ал ең төменгісі — $ 0.181504.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MTR соңғы бір сағатта +0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.18%, ал соңғы 7 күнде -5.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Meter Stable (MTR) Нарықтық ақпарат

$ 183.35K
$ 183.35K

--
--

$ 183.35K
$ 183.35K

391.72K
391.72K

391,721.0
391,721.0

Meter Stable нарықтық капитализациясы $ 183.35K, тәуліктік сауда көлемі --. MTR айналымдағы мөлшері 391.72K, жалпы мөлшері 391721.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 183.35K.

Meter Stable (MTR) Баға тарихы USD

Бүгін, Meter Stable - USD баға өзгерісі $ -0.0204423017383953 болды.
Соңғы 30 күнде Meter Stable - USD баға өзгерісі $ -0.0134835808 болды.
Соңғы 60 күнде Meter Stable - USD баға өзгерісі $ -0.0451755917 болды.
Соңғы 90 күнде Meter Stable - USD баға өзгерісі $ -0.0576968591811882 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0204423017383953-4.18%
30 күн$ -0.0134835808-2.88%
60 күн$ -0.0451755917-9.65%
90 күн$ -0.0576968591811882-10.97%

Meter Stable (MTR) деген не

Meter is a Proof-of-Work-mined, permissionless, stable cryptocurrency that eliminates counterparty, regulatory, and oracle risks found with crypto- and fiat-backed coins.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Meter Stable (MTR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Meter Stable Баға болжамы (USD)

Meter Stable (MTR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Meter Stable (MTR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Meter Stable.

Қазір Meter Stable баға болжамын тексеріңіз!

MTR - жергілікті валюталарға

Meter Stable (MTR) токеномикасы

Meter Stable (MTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MTR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Meter Stable (MTR) туралы басқа сұрақтар

Meter Stable (MTR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MTR бағасы — 0.468071 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.468071. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Meter Stable үшін нарықтық капитализация қандай?
MTR үшін нарықтық капитализация: $ 183.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MTR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MTR айналымдағы ұсынысы: 391.72K USD.
MTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MTR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 32.69 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MTR бағасы қандай болды?
MTR 0.181504 USD ATL бағасына жетті.
MTR үшін сауда көлемі қандай?
MTR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MTR өседі ме?
MTR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MTR баға болжамын қарап көріңіз.
Meter Stable (MTR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

