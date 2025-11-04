БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Messiah ағымдағы бағасы: 0.088111 USD. Нақты уақыттағы MSIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MSIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Messiah ағымдағы бағасы: 0.088111 USD. Нақты уақыттағы MSIA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MSIA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MSIA туралы толығырақ

MSIA Баға туралы ақпарат

MSIA деген не

MSIA Whitepaper

MSIA Ресми веб-сайт

MSIA Токеномикасы

MSIA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Messiah Логотип

Messiah Баға (MSIA)

Листингтен жойылды

1 MSIA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.088111
$0.088111$0.088111
-3.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Messiah (MSIA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:20:34 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.085814
$ 0.085814$ 0.085814
24 сағаттық төмен
$ 0.092446
$ 0.092446$ 0.092446
24 сағаттық жоғары

$ 0.085814
$ 0.085814$ 0.085814

$ 0.092446
$ 0.092446$ 0.092446

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

+0.75%

-3.07%

-13.82%

-13.82%

Messiah (MSIA) нақты уақыттағы баға $0.088111. Соңғы 24 сағат ішінде MSIA мен $ 0.085814 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.092446 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MSIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.539528, ал ең төменгісі — $ 0.054834.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MSIA соңғы бір сағатта +0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.07%, ал соңғы 7 күнде -13.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Messiah (MSIA) Нарықтық ақпарат

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

12.15M
12.15M 12.15M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Messiah нарықтық капитализациясы $ 1.07M, тәуліктік сауда көлемі --. MSIA айналымдағы мөлшері 12.15M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.81M.

Messiah (MSIA) Баға тарихы USD

Бүгін, Messiah - USD баға өзгерісі $ -0.00279711120350272 болды.
Соңғы 30 күнде Messiah - USD баға өзгерісі $ -0.0525279189 болды.
Соңғы 60 күнде Messiah - USD баға өзгерісі $ -0.0547127369 болды.
Соңғы 90 күнде Messiah - USD баға өзгерісі $ -0.10515916528444455 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00279711120350272-3.07%
30 күн$ -0.0525279189-59.61%
60 күн$ -0.0547127369-62.09%
90 күн$ -0.10515916528444455-54.41%

Messiah (MSIA) деген не

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Messiah (MSIA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Messiah Баға болжамы (USD)

Messiah (MSIA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Messiah (MSIA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Messiah.

Қазір Messiah баға болжамын тексеріңіз!

MSIA - жергілікті валюталарға

Messiah (MSIA) токеномикасы

Messiah (MSIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MSIA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Messiah (MSIA) туралы басқа сұрақтар

Messiah (MSIA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MSIA бағасы — 0.088111 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MSIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MSIA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.088111. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Messiah үшін нарықтық капитализация қандай?
MSIA үшін нарықтық капитализация: $ 1.07M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MSIA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MSIA айналымдағы ұсынысы: 12.15M USD.
MSIA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MSIA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.539528 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MSIA бағасы қандай болды?
MSIA 0.054834 USD ATL бағасына жетті.
MSIA үшін сауда көлемі қандай?
MSIA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MSIA өседі ме?
MSIA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MSIA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:20:34 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,106.00
$107,106.00$107,106.00

+1.28%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.94
$3,644.94$3,644.94

+1.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.84
$169.84$169.84

+1.85%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9743
$0.9743$0.9743

+3.46%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,106.00
$107,106.00$107,106.00

+1.28%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.94
$3,644.94$3,644.94

+1.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.84
$169.84$169.84

+1.85%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3813
$2.3813$2.3813

+2.33%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,002.96
$1,002.96$1,002.96

+2.32%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0785
$0.0785$0.0785

+57.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05600
$0.05600$0.05600

+460.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000057
$0.000057$0.000057

+159.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007624
$0.0000007624$0.0000007624

+91.46%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001952
$0.0000000000001952$0.0000000000001952

+95.20%

NXT Protocol Логотип

NXT Protocol

NXT

$0.0335
$0.0335$0.0335

+58.01%