MEDXT ағымдағы бағасы: 0.00153178 USD. Нақты уақыттағы MEDXT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEDXT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEDXT туралы толығырақ

MEDXT Баға туралы ақпарат

MEDXT деген не

MEDXT Ресми веб-сайт

MEDXT Токеномикасы

MEDXT Баға болжамы

MEDXT Логотип

MEDXT Баға (MEDXT)

Листингтен жойылды

1 MEDXT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00153178
$0.00153178
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MEDXT (MEDXT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:19:37 (UTC+8)

MEDXT (MEDXT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00342141
$ 0.00342141

$ 0
$ 0

--

--

-3.19%

-3.19%

MEDXT (MEDXT) нақты уақыттағы баға $0.00153178. Соңғы 24 сағат ішінде MEDXT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEDXT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00342141, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEDXT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -3.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MEDXT (MEDXT) Нарықтық ақпарат

$ 31.95M
$ 31.95M

--
--

$ 38.29M
$ 38.29M

20.86B
20.86B

24,997,400,000.0
24,997,400,000.0

MEDXT нарықтық капитализациясы $ 31.95M, тәуліктік сауда көлемі --. MEDXT айналымдағы мөлшері 20.86B, жалпы мөлшері 24997400000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 38.29M.

MEDXT (MEDXT) Баға тарихы USD

Бүгін, MEDXT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MEDXT - USD баға өзгерісі $ -0.0003341907 болды.
Соңғы 60 күнде MEDXT - USD баға өзгерісі $ -0.0005768130 болды.
Соңғы 90 күнде MEDXT - USD баға өзгерісі $ -0.001030452108208428 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0003341907-21.81%
60 күн$ -0.0005768130-37.65%
90 күн$ -0.001030452108208428-40.21%

MEDXT (MEDXT) деген не

Medxt is a cybersecurity innovation company building sovereign, secure, blockchain based systems to protect the world's most sensitive data. It was founded by a global team of security architects, engineers, and compliance experts, our mission is to eliminate the threat of ransomware and restore trust in data no matter the industry, no matter the challenge. We protect what matters most, your data.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MEDXT (MEDXT) Ресурс

Ресми веб-сайт

MEDXT Баға болжамы (USD)

MEDXT (MEDXT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MEDXT (MEDXT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MEDXT.

Қазір MEDXT баға болжамын тексеріңіз!

MEDXT - жергілікті валюталарға

MEDXT (MEDXT) токеномикасы

MEDXT (MEDXT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEDXT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MEDXT (MEDXT) туралы басқа сұрақтар

MEDXT (MEDXT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEDXT бағасы — 0.00153178 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEDXT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEDXT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00153178. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MEDXT үшін нарықтық капитализация қандай?
MEDXT үшін нарықтық капитализация: $ 31.95M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEDXT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEDXT айналымдағы ұсынысы: 20.86B USD.
MEDXT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEDXT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00342141 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEDXT бағасы қандай болды?
MEDXT 0 USD ATL бағасына жетті.
MEDXT үшін сауда көлемі қандай?
MEDXT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEDXT өседі ме?
MEDXT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEDXT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:19:37 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,026.78

$3,641.69

$169.81

$1.0001

$0.9721

$107,026.78

$3,641.69

$169.81

$2.3804

$1,002.13

