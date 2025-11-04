БиржаDEX+
Maya World ағымдағы бағасы: 0.00030079 USD. Нақты уақыттағы MAYA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAYA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MAYA туралы толығырақ

MAYA Баға туралы ақпарат

MAYA деген не

MAYA Ресми веб-сайт

MAYA Токеномикасы

MAYA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Maya World Логотип

Maya World Баға (MAYA)

Листингтен жойылды

1 MAYA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00030004
$0.00030004
-17.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Maya World (MAYA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:08 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00028801
$ 0.00028801
24 сағаттық төмен
$ 0.00038205
$ 0.00038205
24 сағаттық жоғары

$ 0.00028801
$ 0.00028801

$ 0.00038205
$ 0.00038205

$ 0.00055142
$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795

+1.49%

-17.05%

-15.53%

-15.53%

Maya World (MAYA) нақты уақыттағы баға $0.00030079. Соңғы 24 сағат ішінде MAYA мен $ 0.00028801 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00038205 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MAYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00055142, ал ең төменгісі — $ 0.00010795.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MAYA соңғы бір сағатта +1.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.05%, ал соңғы 7 күнде -15.53% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Maya World (MAYA) Нарықтық ақпарат

$ 283.04K
$ 283.04K

--
--

$ 301.11K
$ 301.11K

939.99M
939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Maya World нарықтық капитализациясы $ 283.04K, тәуліктік сауда көлемі --. MAYA айналымдағы мөлшері 939.99M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 301.11K.

Maya World (MAYA) Баға тарихы USD

Бүгін, Maya World - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Maya World - USD баға өзгерісі $ +0.0002607188 болды.
Соңғы 60 күнде Maya World - USD баға өзгерісі $ +0.0001271877 болды.
Соңғы 90 күнде Maya World - USD баға өзгерісі $ +0.00016273948871366122 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-17.05%
30 күн$ +0.0002607188+86.68%
60 күн$ +0.0001271877+42.28%
90 күн$ +0.00016273948871366122+117.88%

Maya World (MAYA) деген не

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Maya World (MAYA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Maya World Баға болжамы (USD)

Maya World (MAYA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Maya World (MAYA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Maya World.

Қазір Maya World баға болжамын тексеріңіз!

MAYA - жергілікті валюталарға

Maya World (MAYA) токеномикасы

Maya World (MAYA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MAYA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Maya World (MAYA) туралы басқа сұрақтар

Maya World (MAYA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MAYA бағасы — 0.00030079 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MAYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MAYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00030079. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Maya World үшін нарықтық капитализация қандай?
MAYA үшін нарықтық капитализация: $ 283.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MAYA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MAYA айналымдағы ұсынысы: 939.99M USD.
MAYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MAYA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00055142 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MAYA бағасы қандай болды?
MAYA 0.00010795 USD ATL бағасына жетті.
MAYA үшін сауда көлемі қандай?
MAYA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MAYA өседі ме?
MAYA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MAYA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:25:08 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,561.08

$3,596.74

$165.65

$1.0001

$0.9370

$106,561.08

$3,596.74

$165.65

$2.3123

$988.38

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0754

$0.2011

$0.03930

$0.000090

$0.0000007569

$0.0000000000001900

$0.1599

