MAX ағымдағы бағасы: 0.00100974 USD. Нақты уақыттағы MAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MAX туралы толығырақ

MAX Баға туралы ақпарат

MAX деген не

MAX Whitepaper

MAX Ресми веб-сайт

MAX Токеномикасы

MAX Баға болжамы

MAX Баға (MAX)

Листингтен жойылды

1 MAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00100976
$0.00100976$0.00100976
-10.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MAX (MAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
MAX (MAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00099282
$ 0.00099282$ 0.00099282
24 сағаттық төмен
$ 0.00115545
$ 0.00115545$ 0.00115545
24 сағаттық жоғары

$ 0.00099282
$ 0.00099282$ 0.00099282

$ 0.00115545
$ 0.00115545$ 0.00115545

$ 0.207775
$ 0.207775$ 0.207775

$ 0.00099282
$ 0.00099282$ 0.00099282

+1.70%

-10.21%

-35.77%

-35.77%

MAX (MAX) нақты уақыттағы баға $0.00100974. Соңғы 24 сағат ішінде MAX мен $ 0.00099282 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00115545 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.207775, ал ең төменгісі — $ 0.00099282.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MAX соңғы бір сағатта +1.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.21%, ал соңғы 7 күнде -35.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MAX (MAX) Нарықтық ақпарат

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,621.001458
999,671,621.001458 999,671,621.001458

MAX нарықтық капитализациясы $ 1.00M, тәуліктік сауда көлемі --. MAX айналымдағы мөлшері 999.67M, жалпы мөлшері 999671621.001458. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.00M.

MAX (MAX) Баға тарихы USD

Бүгін, MAX - USD баға өзгерісі $ -0.000114910742632449 болды.
Соңғы 30 күнде MAX - USD баға өзгерісі $ -0.0005069003 болды.
Соңғы 60 күнде MAX - USD баға өзгерісі $ -0.0008790194 болды.
Соңғы 90 күнде MAX - USD баға өзгерісі $ -0.00898188741538064 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000114910742632449-10.21%
30 күн$ -0.0005069003-50.20%
60 күн$ -0.0008790194-87.05%
90 күн$ -0.00898188741538064-89.89%

MAX (MAX) деген не

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

MAX Баға болжамы (USD)

MAX (MAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MAX (MAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MAX.

Қазір MAX баға болжамын тексеріңіз!

MAX - жергілікті валюталарға

MAX (MAX) токеномикасы

MAX (MAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MAX (MAX) туралы басқа сұрақтар

MAX (MAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MAX бағасы — 0.00100974 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00100974. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MAX үшін нарықтық капитализация қандай?
MAX үшін нарықтық капитализация: $ 1.00M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MAX айналымдағы ұсынысы: 999.67M USD.
MAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.207775 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MAX бағасы қандай болды?
MAX 0.00099282 USD ATL бағасына жетті.
MAX үшін сауда көлемі қандай?
MAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MAX өседі ме?
MAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MAX баға болжамын қарап көріңіз.
MAX (MAX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

