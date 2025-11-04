БиржаDEX+
Lybra ағымдағы бағасы: 0.00799682 USD. Нақты уақыттағы LBR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LBR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Lybra ағымдағы бағасы: 0.00799682 USD. Нақты уақыттағы LBR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LBR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LBR туралы толығырақ

LBR Баға туралы ақпарат

LBR деген не

LBR Whitepaper

LBR Ресми веб-сайт

LBR Токеномикасы

LBR Баға болжамы

Lybra Логотип

Lybra Баға (LBR)

Листингтен жойылды

1 LBR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00799682
-5.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Lybra (LBR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:02 (UTC+8)

Lybra (LBR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00799777
24 сағаттық төмен
$ 0.00865326
24 сағаттық жоғары

$ 0.00799777
$ 0.00865326
$ 4.48
$ 0.00799777
-3.20%

-5.68%

-30.34%

-30.34%

Lybra (LBR) нақты уақыттағы баға $0.00799682. Соңғы 24 сағат ішінде LBR мен $ 0.00799777 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00865326 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.48, ал ең төменгісі — $ 0.00799777.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LBR соңғы бір сағатта -3.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.68%, ал соңғы 7 күнде -30.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lybra (LBR) Нарықтық ақпарат

$ 332.74K
--
$ 779.28K
41.61M
97,447,143.49599636
Lybra нарықтық капитализациясы $ 332.74K, тәуліктік сауда көлемі --. LBR айналымдағы мөлшері 41.61M, жалпы мөлшері 97447143.49599636. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 779.28K.

Lybra (LBR) Баға тарихы USD

Бүгін, Lybra - USD баға өзгерісі $ -0.000481665160256327 болды.
Соңғы 30 күнде Lybra - USD баға өзгерісі $ -0.0031422808 болды.
Соңғы 60 күнде Lybra - USD баға өзгерісі $ -0.0037451986 болды.
Соңғы 90 күнде Lybra - USD баға өзгерісі $ -0.016620873504405975 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000481665160256327-5.68%
30 күн$ -0.0031422808-39.29%
60 күн$ -0.0037451986-46.83%
90 күн$ -0.016620873504405975-67.51%

Lybra (LBR) деген не

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lybra (LBR) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Lybra Баға болжамы (USD)

Lybra (LBR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lybra (LBR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lybra.

Қазір Lybra баға болжамын тексеріңіз!

LBR - жергілікті валюталарға

Lybra (LBR) токеномикасы

Lybra (LBR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LBR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lybra (LBR) туралы басқа сұрақтар

Lybra (LBR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LBR бағасы — 0.00799682 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LBR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00799682. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lybra үшін нарықтық капитализация қандай?
LBR үшін нарықтық капитализация: $ 332.74K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LBR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LBR айналымдағы ұсынысы: 41.61M USD.
LBR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LBR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.48 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LBR бағасы қандай болды?
LBR 0.00799777 USD ATL бағасына жетті.
LBR үшін сауда көлемі қандай?
LBR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LBR өседі ме?
LBR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LBR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:21:02 (UTC+8)

Lybra (LBR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

