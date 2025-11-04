БиржаDEX+
LIQUID туралы толығырақ

LIQUID Баға туралы ақпарат

LIQUID деген не

LIQUID Whitepaper

LIQUID Ресми веб-сайт

LIQUID Токеномикасы

LIQUID Баға болжамы

Liquid Agent Логотип

Liquid Agent Баға (LIQUID)

1 LIQUID-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Liquid Agent (LIQUID) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Liquid Agent (LIQUID) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

Liquid Agent (LIQUID) нақты уақыттағы баға $0.00558929. Соңғы 24 сағат ішінде LIQUID мен $ 0.00553553 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00653606 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LIQUID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.145824, ал ең төменгісі — $ 0.00553553.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LIQUID соңғы бір сағатта -0.85% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.22%, ал соңғы 7 күнде -43.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Liquid Agent (LIQUID) Нарықтық ақпарат

Liquid Agent нарықтық капитализациясы $ 258.66K, тәуліктік сауда көлемі --. LIQUID айналымдағы мөлшері 46.28M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 558.92K.

Liquid Agent (LIQUID) Баға тарихы USD

Бүгін, Liquid Agent - USD баға өзгерісі $ -0.000926725229659586 болды.
Соңғы 30 күнде Liquid Agent - USD баға өзгерісі $ -0.0036840860 болды.
Соңғы 60 күнде Liquid Agent - USD баға өзгерісі $ -0.0044836602 болды.
Соңғы 90 күнде Liquid Agent - USD баға өзгерісі $ -0.06331202200168578 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000926725229659586-14.22%
30 күн$ -0.0036840860-65.91%
60 күн$ -0.0044836602-80.21%
90 күн$ -0.06331202200168578-91.88%

Liquid Agent (LIQUID) деген не

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Liquid Agent (LIQUID) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Liquid Agent Баға болжамы (USD)

Liquid Agent (LIQUID) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Liquid Agent (LIQUID) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Liquid Agent.

Қазір Liquid Agent баға болжамын тексеріңіз!

LIQUID - жергілікті валюталарға

Liquid Agent (LIQUID) токеномикасы

Liquid Agent (LIQUID) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LIQUID токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Liquid Agent (LIQUID) туралы басқа сұрақтар

Liquid Agent (LIQUID) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LIQUID бағасы — 0.00558929 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LIQUID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LIQUID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00558929. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Liquid Agent үшін нарықтық капитализация қандай?
LIQUID үшін нарықтық капитализация: $ 258.66K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LIQUID үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LIQUID айналымдағы ұсынысы: 46.28M USD.
LIQUID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LIQUID барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.145824 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LIQUID бағасы қандай болды?
LIQUID 0.00553553 USD ATL бағасына жетті.
LIQUID үшін сауда көлемі қандай?
LIQUID үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LIQUID өседі ме?
LIQUID биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LIQUID баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

