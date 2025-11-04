БиржаDEX+
Ledgity Token ағымдағы бағасы: 0.00983085 USD. Нақты уақыттағы LDY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LDY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LDY туралы толығырақ

LDY Баға туралы ақпарат

LDY деген не

LDY Whitepaper

LDY Ресми веб-сайт

LDY Токеномикасы

LDY Баға болжамы

Ledgity Token Баға (LDY)

$0.00983085
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Ledgity Token (LDY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:35 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) Баға ақпараты (USD)

$ 0.00963084
$ 0.01055255
$ 0.00963084
$ 0.01055255
$ 0.110451
$ 0.00392962
Ledgity Token (LDY) нақты уақыттағы баға $0.00983085. Соңғы 24 сағат ішінде LDY мен $ 0.00963084 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01055255 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LDY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.110451, ал ең төменгісі — $ 0.00392962.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LDY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -5.48%, ал соңғы 7 күнде +1.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ledgity Token (LDY) Нарықтық ақпарат

$ 362.55K
$ 737.31K
36.88M
75,000,000.0
Ledgity Token нарықтық капитализациясы $ 362.55K, тәуліктік сауда көлемі --. LDY айналымдағы мөлшері 36.88M, жалпы мөлшері 75000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 737.31K.

Ledgity Token (LDY) Баға тарихы USD

Бүгін, Ledgity Token - USD баға өзгерісі $ -0.000570071704833411 болды.
Соңғы 30 күнде Ledgity Token - USD баға өзгерісі $ -0.0010163879 болды.
Соңғы 60 күнде Ledgity Token - USD баға өзгерісі $ -0.0031603174 болды.
Соңғы 90 күнде Ledgity Token - USD баға өзгерісі $ -0.002397101233205338 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000570071704833411-5.48%
30 күн$ -0.0010163879-10.33%
60 күн$ -0.0031603174-32.14%
90 күн$ -0.002397101233205338-19.60%

Ledgity Token (LDY) деген не

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ledgity Token (LDY) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Ledgity Token Баға болжамы (USD)

Ledgity Token (LDY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ledgity Token (LDY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ledgity Token.

Қазір Ledgity Token баға болжамын тексеріңіз!

LDY - жергілікті валюталарға

Ledgity Token (LDY) токеномикасы

Ledgity Token (LDY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LDY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ledgity Token (LDY) туралы басқа сұрақтар

Ledgity Token (LDY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LDY бағасы — 0.00983085 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LDY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LDY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00983085. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ledgity Token үшін нарықтық капитализация қандай?
LDY үшін нарықтық капитализация: $ 362.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LDY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LDY айналымдағы ұсынысы: 36.88M USD.
LDY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LDY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.110451 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LDY бағасы қандай болды?
LDY 0.00392962 USD ATL бағасына жетті.
LDY үшін сауда көлемі қандай?
LDY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LDY өседі ме?
LDY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LDY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:35 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

