БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
KEY ағымдағы бағасы: 0.04298651 USD. Нақты уақыттағы KEY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KEY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!KEY ағымдағы бағасы: 0.04298651 USD. Нақты уақыттағы KEY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KEY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KEY туралы толығырақ

KEY Баға туралы ақпарат

KEY деген не

KEY Ресми веб-сайт

KEY Токеномикасы

KEY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

KEY Логотип

KEY Баға (KEY)

Листингтен жойылды

1 KEY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.04298651
$0.04298651$0.04298651
-8.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
KEY (KEY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:35 (UTC+8)

KEY (KEY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0427563
$ 0.0427563$ 0.0427563
24 сағаттық төмен
$ 0.04744472
$ 0.04744472$ 0.04744472
24 сағаттық жоғары

$ 0.0427563
$ 0.0427563$ 0.0427563

$ 0.04744472
$ 0.04744472$ 0.04744472

$ 0.226519
$ 0.226519$ 0.226519

$ 0.03889746
$ 0.03889746$ 0.03889746

-0.52%

-8.40%

-29.33%

-29.33%

KEY (KEY) нақты уақыттағы баға $0.04298651. Соңғы 24 сағат ішінде KEY мен $ 0.0427563 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04744472 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.226519, ал ең төменгісі — $ 0.03889746.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KEY соңғы бір сағатта -0.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.40%, ал соңғы 7 күнде -29.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

KEY (KEY) Нарықтық ақпарат

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

--
----

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

97.00M
97.00M 97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0 97,000,000.0

KEY нарықтық капитализациясы $ 4.17M, тәуліктік сауда көлемі --. KEY айналымдағы мөлшері 97.00M, жалпы мөлшері 97000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.17M.

KEY (KEY) Баға тарихы USD

Бүгін, KEY - USD баға өзгерісі $ -0.00394645218733466 болды.
Соңғы 30 күнде KEY - USD баға өзгерісі $ -0.0126139872 болды.
Соңғы 60 күнде KEY - USD баға өзгерісі $ -0.0226988890 болды.
Соңғы 90 күнде KEY - USD баға өзгерісі $ -0.1300784720788086 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00394645218733466-8.40%
30 күн$ -0.0126139872-29.34%
60 күн$ -0.0226988890-52.80%
90 күн$ -0.1300784720788086-75.16%

KEY (KEY) деген не

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

KEY (KEY) Ресурс

Ресми веб-сайт

KEY Баға болжамы (USD)

KEY (KEY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін KEY (KEY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: KEY.

Қазір KEY баға болжамын тексеріңіз!

KEY - жергілікті валюталарға

KEY (KEY) токеномикасы

KEY (KEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KEY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: KEY (KEY) туралы басқа сұрақтар

KEY (KEY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KEY бағасы — 0.04298651 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KEY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04298651. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
KEY үшін нарықтық капитализация қандай?
KEY үшін нарықтық капитализация: $ 4.17M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KEY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KEY айналымдағы ұсынысы: 97.00M USD.
KEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KEY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.226519 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KEY бағасы қандай болды?
KEY 0.03889746 USD ATL бағасына жетті.
KEY үшін сауда көлемі қандай?
KEY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KEY өседі ме?
KEY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KEY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:35 (UTC+8)

KEY (KEY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,893.59
$106,893.59$106,893.59

+1.08%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.41
$3,633.41$3,633.41

+1.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.41
$169.41$169.41

+1.60%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9685
$0.9685$0.9685

+2.84%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,893.59
$106,893.59$106,893.59

+1.08%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.41
$3,633.41$3,633.41

+1.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.41
$169.41$169.41

+1.60%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3710
$2.3710$2.3710

+1.89%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.63
$999.63$999.63

+1.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0786
$0.0786$0.0786

+57.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05484
$0.05484$0.05484

+448.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008962
$0.0000008962$0.0000008962

+125.06%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000261
$0.0000261$0.0000261

+99.23%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001700
$0.0000000000001700$0.0000000000001700

+70.00%