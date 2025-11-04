БиржаDEX+
Jambo ағымдағы бағасы: 0.04206605 USD. Нақты уақыттағы J-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. J баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Jambo ағымдағы бағасы: 0.04206605 USD. Нақты уақыттағы J-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. J баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

J туралы толығырақ

J Баға туралы ақпарат

J деген не

J Ресми веб-сайт

J Токеномикасы

J Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Jambo Логотип

Jambo Баға (J)

Листингтен жойылды

1 J-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-12.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Jambo (J) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:12:28 (UTC+8)

Jambo (J) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.65%

-12.32%

-19.09%

-19.09%

Jambo (J) нақты уақыттағы баға $0.04206605. Соңғы 24 сағат ішінде J мен $ 0.04178198 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04893375 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. J үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.910484, ал ең төменгісі — $ 0.04178198.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, J соңғы бір сағатта +0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.32%, ал соңғы 7 күнде -19.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Jambo (J) Нарықтық ақпарат

Jambo нарықтық капитализациясы $ 6.77M, тәуліктік сауда көлемі --. J айналымдағы мөлшері 161.01M, жалпы мөлшері 999999737.7644807. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 42.04M.

Jambo (J) Баға тарихы USD

Бүгін, Jambo - USD баға өзгерісі $ -0.00591451542267197 болды.
Соңғы 30 күнде Jambo - USD баға өзгерісі $ -0.0236630575 болды.
Соңғы 60 күнде Jambo - USD баға өзгерісі $ -0.0243969586 болды.
Соңғы 90 күнде Jambo - USD баға өзгерісі $ -0.04870305570383646 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00591451542267197-12.32%
30 күн$ -0.0236630575-56.25%
60 күн$ -0.0243969586-57.99%
90 күн$ -0.04870305570383646-53.65%

Jambo (J) деген не

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

Jambo (J) Ресурс

Ресми веб-сайт

Jambo Баға болжамы (USD)

Jambo (J) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Jambo (J) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Jambo.

Қазір Jambo баға болжамын тексеріңіз!

J - жергілікті валюталарға

Jambo (J) токеномикасы

Jambo (J) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. J токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Jambo (J) туралы басқа сұрақтар

Jambo (J) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі J бағасы — 0.04206605 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
J-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
J-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04206605. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Jambo үшін нарықтық капитализация қандай?
J үшін нарықтық капитализация: $ 6.77M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
J үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
J айналымдағы ұсынысы: 161.01M USD.
J үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
J барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.910484 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) J бағасы қандай болды?
J 0.04178198 USD ATL бағасына жетті.
J үшін сауда көлемі қандай?
J үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл J өседі ме?
J биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін J баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:12:28 (UTC+8)

