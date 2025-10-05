Hyperwave HLP ағымдағы бағасы: 1.031 USD. Нақты уақыттағы HWHLP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HWHLP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Hyperwave HLP ағымдағы бағасы: 1.031 USD. Нақты уақыттағы HWHLP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HWHLP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HWHLP туралы толығырақ

HWHLP Баға туралы ақпарат

HWHLP Ресми веб-сайт

HWHLP Токеномикасы

HWHLP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Hyperwave HLP Логотип

Hyperwave HLP Баға (HWHLP)

Листингтен жойылды

1 HWHLP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.031
$1.031$1.031
+0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:17 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
24 сағаттық төмен
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 сағаттық жоғары

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.05%

+0.13%

-0.06%

-0.06%

Hyperwave HLP (HWHLP) нақты уақыттағы баға $1.031. Соңғы 24 сағат ішінде HWHLP мен $ 1.027 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.034 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HWHLP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.045, ал ең төменгісі — $ 0.967762.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HWHLP соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.13%, ал соңғы 7 күнде -0.06% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hyperwave HLP (HWHLP) Нарықтық ақпарат

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

--
----

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

11.44M
11.44M 11.44M

11,437,653.904277
11,437,653.904277 11,437,653.904277

Hyperwave HLP нарықтық капитализациясы $ 11.80M, тәуліктік сауда көлемі --. HWHLP айналымдағы мөлшері 11.44M, жалпы мөлшері 11437653.904277. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.80M.

Hyperwave HLP (HWHLP) Баға тарихы USD

Бүгін, Hyperwave HLP - USD баға өзгерісі $ +0.00131194 болды.
Соңғы 30 күнде Hyperwave HLP - USD баға өзгерісі $ +0.0078905523 болды.
Соңғы 60 күнде Hyperwave HLP - USD баға өзгерісі $ +0.0160090587 болды.
Соңғы 90 күнде Hyperwave HLP - USD баға өзгерісі $ +0.0276887719394866 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00131194+0.13%
30 күн$ +0.0078905523+0.77%
60 күн$ +0.0160090587+1.55%
90 күн$ +0.0276887719394866+2.76%

Hyperwave HLP (HWHLP) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hyperwave HLP (HWHLP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Hyperwave HLP Баға болжамы (USD)

Hyperwave HLP (HWHLP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hyperwave HLP (HWHLP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hyperwave HLP.

Қазір Hyperwave HLP баға болжамын тексеріңіз!

HWHLP - жергілікті валюталарға

Hyperwave HLP (HWHLP) токеномикасы

Hyperwave HLP (HWHLP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HWHLP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hyperwave HLP (HWHLP) туралы басқа сұрақтар

Hyperwave HLP (HWHLP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HWHLP бағасы — 1.031 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HWHLP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HWHLP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.031. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hyperwave HLP үшін нарықтық капитализация қандай?
HWHLP үшін нарықтық капитализация: $ 11.80M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HWHLP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HWHLP айналымдағы ұсынысы: 11.44M USD.
HWHLP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HWHLP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.045 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HWHLP бағасы қандай болды?
HWHLP 0.967762 USD ATL бағасына жетті.
HWHLP үшін сауда көлемі қандай?
HWHLP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HWHLP өседі ме?
HWHLP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HWHLP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:17 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.