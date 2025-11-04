БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Hyperbeat USDT ағымдағы бағасы: 1.08 USD. Нақты уақыттағы HBUSDT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HBUSDT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Hyperbeat USDT ағымдағы бағасы: 1.08 USD. Нақты уақыттағы HBUSDT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HBUSDT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HBUSDT туралы толығырақ

HBUSDT Баға туралы ақпарат

HBUSDT деген не

HBUSDT Токеномикасы

HBUSDT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Hyperbeat USDT Логотип

Hyperbeat USDT Баға (HBUSDT)

Листингтен жойылды

1 HBUSDT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.08
$1.08$1.08
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:11 (UTC+8)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24 сағаттық төмен
$ 1.089
$ 1.089$ 1.089
24 сағаттық жоғары

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.089
$ 1.089$ 1.089

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

-0.13%

-0.04%

+0.04%

+0.04%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) нақты уақыттағы баға $1.08. Соңғы 24 сағат ішінде HBUSDT мен $ 1.047 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.089 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HBUSDT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.27, ал ең төменгісі — $ 0.701228.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HBUSDT соңғы бір сағатта -0.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.04%, ал соңғы 7 күнде +0.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Нарықтық ақпарат

$ 120.21M
$ 120.21M$ 120.21M

--
----

$ 120.20M
$ 120.20M$ 120.20M

111.61M
111.61M 111.61M

111,606,744.8391553
111,606,744.8391553 111,606,744.8391553

Hyperbeat USDT нарықтық капитализациясы $ 120.21M, тәуліктік сауда көлемі --. HBUSDT айналымдағы мөлшері 111.61M, жалпы мөлшері 111606744.8391553. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 120.20M.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Баға тарихы USD

Бүгін, Hyperbeat USDT - USD баға өзгерісі $ -0.000446267421488 болды.
Соңғы 30 күнде Hyperbeat USDT - USD баға өзгерісі $ +0.0487587600 болды.
Соңғы 60 күнде Hyperbeat USDT - USD баға өзгерісі $ +0.0572096520 болды.
Соңғы 90 күнде Hyperbeat USDT - USD баға өзгерісі $ +0.0646027383377505 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000446267421488-0.04%
30 күн$ +0.0487587600+4.51%
60 күн$ +0.0572096520+5.30%
90 күн$ +0.0646027383377505+6.36%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hyperbeat USDT Баға болжамы (USD)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hyperbeat USDT (HBUSDT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hyperbeat USDT.

Қазір Hyperbeat USDT баға болжамын тексеріңіз!

HBUSDT - жергілікті валюталарға

Hyperbeat USDT (HBUSDT) токеномикасы

Hyperbeat USDT (HBUSDT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HBUSDT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hyperbeat USDT (HBUSDT) туралы басқа сұрақтар

Hyperbeat USDT (HBUSDT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HBUSDT бағасы — 1.08 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HBUSDT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HBUSDT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.08. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hyperbeat USDT үшін нарықтық капитализация қандай?
HBUSDT үшін нарықтық капитализация: $ 120.21M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HBUSDT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HBUSDT айналымдағы ұсынысы: 111.61M USD.
HBUSDT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HBUSDT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.27 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HBUSDT бағасы қандай болды?
HBUSDT 0.701228 USD ATL бағасына жетті.
HBUSDT үшін сауда көлемі қандай?
HBUSDT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HBUSDT өседі ме?
HBUSDT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HBUSDT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:11 (UTC+8)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,909.26
$106,909.26$106,909.26

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.64
$3,633.64$3,633.64

+1.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.28
$169.28$169.28

+1.52%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9644
$0.9644$0.9644

+2.41%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,909.26
$106,909.26$106,909.26

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.64
$3,633.64$3,633.64

+1.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.28
$169.28$169.28

+1.52%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3724
$2.3724$2.3724

+1.95%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.02
$1,000.02$1,000.02

+2.02%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0788
$0.0788$0.0788

+57.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05536
$0.05536$0.05536

+453.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000055
$0.000055$0.000055

+150.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007217
$0.0000007217$0.0000007217

+81.24%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000251
$0.0000251$0.0000251

+91.60%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001810
$0.0000000000001810$0.0000000000001810

+81.00%