Hydrated Dollar ағымдағы бағасы: 0.998507 USD. Нақты уақыттағы HOLLAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HOLLAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HOLLAR туралы толығырақ

HOLLAR Баға туралы ақпарат

HOLLAR деген не

HOLLAR Ресми веб-сайт

HOLLAR Токеномикасы

HOLLAR Баға болжамы

Hydrated Dollar Логотип

Hydrated Dollar Баға (HOLLAR)

Листингтен жойылды

1 HOLLAR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.998561
$0.998561$0.998561
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hydrated Dollar (HOLLAR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:09:41 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997643
$ 0.997643$ 0.997643
24 сағаттық төмен
$ 0.998766
$ 0.998766$ 0.998766
24 сағаттық жоғары

$ 0.997643
$ 0.997643$ 0.997643

$ 0.998766
$ 0.998766$ 0.998766

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486

-0.02%

+0.08%

-0.07%

-0.07%

Hydrated Dollar (HOLLAR) нақты уақыттағы баға $0.998507. Соңғы 24 сағат ішінде HOLLAR мен $ 0.997643 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.998766 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOLLAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.019, ал ең төменгісі — $ 0.976486.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOLLAR соңғы бір сағатта -0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.08%, ал соңғы 7 күнде -0.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Нарықтық ақпарат

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

3.46M
3.46M 3.46M

3,464,592.0
3,464,592.0 3,464,592.0

Hydrated Dollar нарықтық капитализациясы $ 3.46M, тәуліктік сауда көлемі --. HOLLAR айналымдағы мөлшері 3.46M, жалпы мөлшері 3464592.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.46M.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Баға тарихы USD

Бүгін, Hydrated Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0007785 болды.
Соңғы 30 күнде Hydrated Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0034130966 болды.
Соңғы 60 күнде Hydrated Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Hydrated Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0007785+0.08%
30 күн$ +0.0034130966+0.34%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Hydrated Dollar (HOLLAR) деген не

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hydrated Dollar (HOLLAR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Hydrated Dollar Баға болжамы (USD)

Hydrated Dollar (HOLLAR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hydrated Dollar (HOLLAR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hydrated Dollar.

Қазір Hydrated Dollar баға болжамын тексеріңіз!

HOLLAR - жергілікті валюталарға

Hydrated Dollar (HOLLAR) токеномикасы

Hydrated Dollar (HOLLAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOLLAR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hydrated Dollar (HOLLAR) туралы басқа сұрақтар

Hydrated Dollar (HOLLAR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOLLAR бағасы — 0.998507 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOLLAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOLLAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.998507. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hydrated Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
HOLLAR үшін нарықтық капитализация: $ 3.46M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOLLAR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOLLAR айналымдағы ұсынысы: 3.46M USD.
HOLLAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOLLAR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.019 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOLLAR бағасы қандай болды?
HOLLAR 0.976486 USD ATL бағасына жетті.
HOLLAR үшін сауда көлемі қандай?
HOLLAR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HOLLAR өседі ме?
HOLLAR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOLLAR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:09:41 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

