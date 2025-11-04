БиржаDEX+
Hat ағымдағы бағасы: 0.00297748 USD. Нақты уақыттағы HAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Hat Логотип

Hat Баға (HAT)

Листингтен жойылды

1 HAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Hat (HAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:57:09 (UTC+8)

Hat (HAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.29%

-20.65%

-28.45%

-28.45%

Hat (HAT) нақты уақыттағы баға $0.00297748. Соңғы 24 сағат ішінде HAT мен $ 0.00293511 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00384617 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0469251, ал ең төменгісі — $ 0.00192629.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HAT соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.65%, ал соңғы 7 күнде -28.45% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hat (HAT) Нарықтық ақпарат

--
----

Hat нарықтық капитализациясы $ 42.94K, тәуліктік сауда көлемі --. HAT айналымдағы мөлшері 14.42M, жалпы мөлшері 61955726.73853378. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 184.47K.

Hat (HAT) Баға тарихы USD

Бүгін, Hat - USD баға өзгерісі $ -0.000775257327985603 болды.
Соңғы 30 күнде Hat - USD баға өзгерісі $ -0.0011235392 болды.
Соңғы 60 күнде Hat - USD баға өзгерісі $ -0.0011169539 болды.
Соңғы 90 күнде Hat - USD баға өзгерісі $ -0.0015186111416921856 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000775257327985603-20.65%
30 күн$ -0.0011235392-37.73%
60 күн$ -0.0011169539-37.51%
90 күн$ -0.0015186111416921856-33.77%

Hat (HAT) деген не

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hat Баға болжамы (USD)

Hat (HAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hat (HAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hat.

Қазір Hat баға болжамын тексеріңіз!

HAT - жергілікті валюталарға

Hat (HAT) токеномикасы

Hat (HAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hat (HAT) туралы басқа сұрақтар

Hat (HAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HAT бағасы — 0.00297748 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00297748. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hat үшін нарықтық капитализация қандай?
HAT үшін нарықтық капитализация: $ 42.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HAT айналымдағы ұсынысы: 14.42M USD.
HAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0469251 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HAT бағасы қандай болды?
HAT 0.00192629 USD ATL бағасына жетті.
HAT үшін сауда көлемі қандай?
HAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HAT өседі ме?
HAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:57:09 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

