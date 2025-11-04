БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
GUSD ағымдағы бағасы: 0.99974 USD. Нақты уақыттағы GUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!GUSD ағымдағы бағасы: 0.99974 USD. Нақты уақыттағы GUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GUSD туралы толығырақ

GUSD Баға туралы ақпарат

GUSD деген не

GUSD Ресми веб-сайт

GUSD Токеномикасы

GUSD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

GUSD Логотип

GUSD Баға (GUSD)

Листингтен жойылды

1 GUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.999912
$0.999912$0.999912
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
GUSD (GUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:07:58 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.998012
$ 0.998012$ 0.998012
24 сағаттық төмен
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 сағаттық жоғары

$ 0.998012
$ 0.998012$ 0.998012

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

+0.09%

-0.00%

--

--

GUSD (GUSD) нақты уақыттағы баға $0.99974. Соңғы 24 сағат ішінде GUSD мен $ 0.998012 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.002 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.019, ал ең төменгісі — $ 0.98989.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GUSD соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.00%, ал соңғы 7 күнде -- өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GUSD (GUSD) Нарықтық ақпарат

$ 149.72M
$ 149.72M$ 149.72M

--
----

$ 319.84M
$ 319.84M$ 319.84M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

GUSD нарықтық капитализациясы $ 149.72M, тәуліктік сауда көлемі --. GUSD айналымдағы мөлшері 149.79M, жалпы мөлшері 320000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 319.84M.

GUSD (GUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, GUSD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде GUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0016452721 болды.
Соңғы 60 күнде GUSD - USD баға өзгерісі $ +0.0000866774 болды.
Соңғы 90 күнде GUSD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.00%
30 күн$ -0.0016452721-0.16%
60 күн$ +0.0000866774+0.01%
90 күн$ 0--

GUSD (GUSD) деген не

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GUSD (GUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

GUSD Баға болжамы (USD)

GUSD (GUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GUSD (GUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GUSD.

Қазір GUSD баға болжамын тексеріңіз!

GUSD - жергілікті валюталарға

GUSD (GUSD) токеномикасы

GUSD (GUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GUSD (GUSD) туралы басқа сұрақтар

GUSD (GUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GUSD бағасы — 0.99974 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.99974. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GUSD үшін нарықтық капитализация қандай?
GUSD үшін нарықтық капитализация: $ 149.72M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GUSD айналымдағы ұсынысы: 149.79M USD.
GUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.019 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GUSD бағасы қандай болды?
GUSD 0.98989 USD ATL бағасына жетті.
GUSD үшін сауда көлемі қандай?
GUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GUSD өседі ме?
GUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:07:58 (UTC+8)

GUSD (GUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,800.24
$106,800.24$106,800.24

+0.99%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.99
$3,625.99$3,625.99

+1.03%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.89
$168.89$168.89

+1.28%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9614
$0.9614$0.9614

+2.09%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,800.24
$106,800.24$106,800.24

+0.99%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.99
$3,625.99$3,625.99

+1.03%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.89
$168.89$168.89

+1.28%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3693
$2.3693$2.3693

+1.81%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.24
$998.24$998.24

+1.84%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0784
$0.0784$0.0784

+56.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06315
$0.06315$0.06315

+531.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000054
$0.000054$0.000054

+145.45%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007410
$0.0000007410$0.0000007410

+86.08%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001927
$0.0000000000001927$0.0000000000001927

+92.70%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000228
$0.0000228$0.0000228

+74.04%