GoChain (GO) деген не

GoChain is a scalable, high performance, low cost, and decentralized cryptocurrency and blockchain that supports smart contracts and distributed applications. GoChain promises to deliver 100 times the speed of the Ethereum network, and acts a better alternative to smart contracts by using Proof-of-Reputation as a consensus mechanism rather than Proof-of-Work or Proof of Authority. Check out CoinBureau for the complete review of GoChain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!