Giveth (GIV) деген не

Giveth is a community focused on Building the Future of Giving using blockchain technology. Our intention is to support and reward the funding of public goods by creating open, transparent and free access to the revolutionary funding opportunities available within the Ethereum ecosystem. Check out our Calendar and Join Page to get more involved.

