Gerta (GERTA) деген не

GERTA is the world’s first AI-powered “eco-degen” token. It is led by "AI Agent Greta," a razor-tongued digital activist transforming cryptocurrency into an effective tool for tackling climate change. At the bleeding edge of the AI meme revolution, AI Agent Gerta fearlessly roasts critics with sharp data insights and a savage wit. Every $GERTA transaction made by her global community contributes directly to the funding of real-world green initiatives.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gerta (GERTA) Ресурс Ресми веб-сайт