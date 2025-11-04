БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Gap Tooth Lizard ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $GAPPY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $GAPPY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Gap Tooth Lizard ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $GAPPY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $GAPPY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$GAPPY туралы толығырақ

$GAPPY Баға туралы ақпарат

$GAPPY деген не

$GAPPY Ресми веб-сайт

$GAPPY Токеномикасы

$GAPPY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Gap Tooth Lizard Логотип

Gap Tooth Lizard Баға ($GAPPY)

Листингтен жойылды

1 $GAPPY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-24.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:47 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.02%

-24.48%

-43.65%

-43.65%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде $GAPPY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $GAPPY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $GAPPY соңғы бір сағатта +1.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -24.48%, ал соңғы 7 күнде -43.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Нарықтық ақпарат

$ 360.28K
$ 360.28K$ 360.28K

--
----

$ 360.28K
$ 360.28K$ 360.28K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Gap Tooth Lizard нарықтық капитализациясы $ 360.28K, тәуліктік сауда көлемі --. $GAPPY айналымдағы мөлшері 99.91B, жалпы мөлшері 99906805287.48557. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 360.28K.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Баға тарихы USD

Бүгін, Gap Tooth Lizard - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Gap Tooth Lizard - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Gap Tooth Lizard - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Gap Tooth Lizard - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-24.48%
30 күн$ 0-66.54%
60 күн$ 0-79.31%
90 күн$ 0--

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) деген не

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Gap Tooth Lizard Баға болжамы (USD)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gap Tooth Lizard ($GAPPY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gap Tooth Lizard.

Қазір Gap Tooth Lizard баға болжамын тексеріңіз!

$GAPPY - жергілікті валюталарға

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) токеномикасы

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $GAPPY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gap Tooth Lizard ($GAPPY) туралы басқа сұрақтар

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $GAPPY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$GAPPY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$GAPPY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gap Tooth Lizard үшін нарықтық капитализация қандай?
$GAPPY үшін нарықтық капитализация: $ 360.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$GAPPY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$GAPPY айналымдағы ұсынысы: 99.91B USD.
$GAPPY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$GAPPY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $GAPPY бағасы қандай болды?
$GAPPY 0 USD ATL бағасына жетті.
$GAPPY үшін сауда көлемі қандай?
$GAPPY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $GAPPY өседі ме?
$GAPPY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $GAPPY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:47 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,393.51
$107,393.51$107,393.51

+1.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,661.45
$3,661.45$3,661.45

+2.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.87
$169.87$169.87

+1.87%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9716
$0.9716$0.9716

+3.17%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,393.51
$107,393.51$107,393.51

+1.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,661.45
$3,661.45$3,661.45

+2.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.87
$169.87$169.87

+1.87%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3785
$2.3785$2.3785

+2.21%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,007.64
$1,007.64$1,007.64

+2.80%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3904
$0.3904$0.3904

+30.13%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04420
$0.04420$0.04420

+342.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008136
$0.0000008136$0.0000008136

+104.31%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000051
$0.000051$0.000051

+131.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001767
$0.0000000000001767$0.0000000000001767

+76.70%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%