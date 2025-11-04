БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
fxhash ағымдағы бағасы: 0.00431646 USD. Нақты уақыттағы FXH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FXH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!fxhash ағымдағы бағасы: 0.00431646 USD. Нақты уақыттағы FXH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FXH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FXH туралы толығырақ

FXH Баға туралы ақпарат

FXH деген не

FXH Whitepaper

FXH Ресми веб-сайт

FXH Токеномикасы

FXH Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

fxhash Логотип

fxhash Баға (FXH)

Листингтен жойылды

1 FXH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00431646
$0.00431646$0.00431646
-15.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
fxhash (FXH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:13 (UTC+8)

fxhash (FXH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0042808
$ 0.0042808$ 0.0042808
24 сағаттық төмен
$ 0.00517162
$ 0.00517162$ 0.00517162
24 сағаттық жоғары

$ 0.0042808
$ 0.0042808$ 0.0042808

$ 0.00517162
$ 0.00517162$ 0.00517162

$ 0.03486908
$ 0.03486908$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405$ 0.00382405

-2.17%

-15.89%

-30.72%

-30.72%

fxhash (FXH) нақты уақыттағы баға $0.00431646. Соңғы 24 сағат ішінде FXH мен $ 0.0042808 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00517162 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FXH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03486908, ал ең төменгісі — $ 0.00382405.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FXH соңғы бір сағатта -2.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.89%, ал соңғы 7 күнде -30.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

fxhash (FXH) Нарықтық ақпарат

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

520.00M
520.00M 520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

fxhash нарықтық капитализациясы $ 2.24M, тәуліктік сауда көлемі --. FXH айналымдағы мөлшері 520.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.32M.

fxhash (FXH) Баға тарихы USD

Бүгін, fxhash - USD баға өзгерісі $ -0.000815513516856637 болды.
Соңғы 30 күнде fxhash - USD баға өзгерісі $ -0.0010980495 болды.
Соңғы 60 күнде fxhash - USD баға өзгерісі $ -0.0018133370 болды.
Соңғы 90 күнде fxhash - USD баға өзгерісі $ -0.005171538410483457 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000815513516856637-15.89%
30 күн$ -0.0010980495-25.43%
60 күн$ -0.0018133370-42.00%
90 күн$ -0.005171538410483457-54.50%

fxhash (FXH) деген не

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

fxhash (FXH) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

fxhash Баға болжамы (USD)

fxhash (FXH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін fxhash (FXH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: fxhash.

Қазір fxhash баға болжамын тексеріңіз!

FXH - жергілікті валюталарға

fxhash (FXH) токеномикасы

fxhash (FXH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FXH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: fxhash (FXH) туралы басқа сұрақтар

fxhash (FXH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FXH бағасы — 0.00431646 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FXH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FXH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00431646. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
fxhash үшін нарықтық капитализация қандай?
FXH үшін нарықтық капитализация: $ 2.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FXH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FXH айналымдағы ұсынысы: 520.00M USD.
FXH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FXH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03486908 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FXH бағасы қандай болды?
FXH 0.00382405 USD ATL бағасына жетті.
FXH үшін сауда көлемі қандай?
FXH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FXH өседі ме?
FXH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FXH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:13 (UTC+8)

fxhash (FXH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,688.07
$106,688.07$106,688.07

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,619.46
$3,619.46$3,619.46

+0.84%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.56
$168.56$168.56

+1.09%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9629
$0.9629$0.9629

+2.25%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,688.07
$106,688.07$106,688.07

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,619.46
$3,619.46$3,619.46

+0.84%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.56
$168.56$168.56

+1.09%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3723
$2.3723$2.3723

+1.94%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.62
$997.62$997.62

+1.78%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0788
$0.0788$0.0788

+57.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06521
$0.06521$0.06521

+552.10%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008699
$0.0000008699$0.0000008699

+118.45%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000256
$0.0000256$0.0000256

+95.41%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000048
$0.000048$0.000048

+118.18%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001652
$0.0000000000001652$0.0000000000001652

+65.20%