FUST Token ағымдағы бағасы: 0.0000792 USD. Нақты уақыттағы FUST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FUST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FUST Token Баға (FUST)

1 FUST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
FUST Token (FUST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:56 (UTC+8)

FUST Token (FUST) Баға ақпараты (USD)

FUST Token (FUST) нақты уақыттағы баға $0.0000792. Соңғы 24 сағат ішінде FUST мен $ 0.00007756 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00008683 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FUST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00023234, ал ең төменгісі — $ 0.00003075.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FUST соңғы бір сағатта +1.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.17%, ал соңғы 7 күнде -15.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FUST Token (FUST) Нарықтық ақпарат

FUST Token нарықтық капитализациясы $ 2.61M, тәуліктік сауда көлемі --. FUST айналымдағы мөлшері 33.00B, жалпы мөлшері 33000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.61M.

FUST Token (FUST) Баға тарихы USD

Бүгін, FUST Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде FUST Token - USD баға өзгерісі $ -0.0000297439 болды.
Соңғы 60 күнде FUST Token - USD баға өзгерісі $ -0.0000336849 болды.
Соңғы 90 күнде FUST Token - USD баға өзгерісі $ -0.00002008264520078375 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.17%
30 күн$ -0.0000297439-37.55%
60 күн$ -0.0000336849-42.53%
90 күн$ -0.00002008264520078375-20.22%

FUST Token (FUST) деген не

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FUST Token (FUST) Ресурс

FUST Token Баға болжамы (USD)

FUST Token (FUST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FUST Token (FUST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FUST Token.

Қазір FUST Token баға болжамын тексеріңіз!

FUST - жергілікті валюталарға

FUST Token (FUST) токеномикасы

FUST Token (FUST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FUST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FUST Token (FUST) туралы басқа сұрақтар

FUST Token (FUST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FUST бағасы — 0.0000792 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FUST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FUST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000792. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FUST Token үшін нарықтық капитализация қандай?
FUST үшін нарықтық капитализация: $ 2.61M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FUST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FUST айналымдағы ұсынысы: 33.00B USD.
FUST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FUST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00023234 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FUST бағасы қандай болды?
FUST 0.00003075 USD ATL бағасына жетті.
FUST үшін сауда көлемі қандай?
FUST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FUST өседі ме?
FUST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FUST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:56 (UTC+8)

FUST Token (FUST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

