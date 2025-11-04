БиржаDEX+
FUSIO ағымдағы бағасы: 0.00181282 USD. Нақты уақыттағы FUSIO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FUSIO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FUSIO туралы толығырақ

FUSIO Баға туралы ақпарат

FUSIO деген не

FUSIO Whitepaper

FUSIO Ресми веб-сайт

FUSIO Токеномикасы

FUSIO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

FUSIO Логотип

FUSIO Баға (FUSIO)

Листингтен жойылды

1 FUSIO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
FUSIO (FUSIO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:48:40 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.48%

+0.48%

+1.72%

+1.72%

FUSIO (FUSIO) нақты уақыттағы баға $0.00181282. Соңғы 24 сағат ішінде FUSIO мен $ 0.0018042 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00181301 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FUSIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00609484, ал ең төменгісі — $ 0.0017627.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FUSIO соңғы бір сағатта +0.48% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.48%, ал соңғы 7 күнде +1.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FUSIO (FUSIO) Нарықтық ақпарат

FUSIO нарықтық капитализациясы $ 364.55K, тәуліктік сауда көлемі --. FUSIO айналымдағы мөлшері 201.10M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.81M.

FUSIO (FUSIO) Баға тарихы USD

Бүгін, FUSIO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде FUSIO - USD баға өзгерісі $ -0.0005086218 болды.
Соңғы 60 күнде FUSIO - USD баға өзгерісі $ -0.0011305189 болды.
Соңғы 90 күнде FUSIO - USD баға өзгерісі $ -0.003267028110043254 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.48%
30 күн$ -0.0005086218-28.05%
60 күн$ -0.0011305189-62.36%
90 күн$ -0.003267028110043254-64.31%

FUSIO (FUSIO) деген не

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FUSIO (FUSIO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

FUSIO Баға болжамы (USD)

FUSIO (FUSIO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FUSIO (FUSIO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FUSIO.

Қазір FUSIO баға болжамын тексеріңіз!

FUSIO - жергілікті валюталарға

FUSIO (FUSIO) токеномикасы

FUSIO (FUSIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FUSIO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FUSIO (FUSIO) туралы басқа сұрақтар

FUSIO (FUSIO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FUSIO бағасы — 0.00181282 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FUSIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FUSIO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00181282. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FUSIO үшін нарықтық капитализация қандай?
FUSIO үшін нарықтық капитализация: $ 364.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FUSIO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FUSIO айналымдағы ұсынысы: 201.10M USD.
FUSIO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FUSIO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00609484 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FUSIO бағасы қандай болды?
FUSIO 0.0017627 USD ATL бағасына жетті.
FUSIO үшін сауда көлемі қандай?
FUSIO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FUSIO өседі ме?
FUSIO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FUSIO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:48:40 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

