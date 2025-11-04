БиржаDEX+
FLIP ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FLIP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FLIP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FLIP Баға (FLIP)

Листингтен жойылды

1 FLIP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00053541
$0.00053541$0.00053541
-14.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
FLIP (FLIP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:17 (UTC+8)

FLIP (FLIP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00424548
$ 0.00424548$ 0.00424548

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-14.12%

-37.20%

-37.20%

FLIP (FLIP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FLIP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FLIP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00424548, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FLIP соңғы бір сағатта -0.80% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.12%, ал соңғы 7 күнде -37.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FLIP (FLIP) Нарықтық ақпарат

$ 535.41K
$ 535.41K$ 535.41K

--
----

$ 535.41K
$ 535.41K$ 535.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FLIP нарықтық капитализациясы $ 535.41K, тәуліктік сауда көлемі --. FLIP айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 535.41K.

FLIP (FLIP) Баға тарихы USD

Бүгін, FLIP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде FLIP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде FLIP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде FLIP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-14.12%
30 күн$ 0-74.88%
60 күн$ 0+174.17%
90 күн$ 0--

FLIP (FLIP) деген не

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FLIP Баға болжамы (USD)

FLIP (FLIP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FLIP (FLIP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FLIP.

Қазір FLIP баға болжамын тексеріңіз!

FLIP - жергілікті валюталарға

FLIP (FLIP) токеномикасы

FLIP (FLIP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FLIP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FLIP (FLIP) туралы басқа сұрақтар

FLIP (FLIP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FLIP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FLIP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FLIP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FLIP үшін нарықтық капитализация қандай?
FLIP үшін нарықтық капитализация: $ 535.41K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FLIP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FLIP айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
FLIP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FLIP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00424548 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FLIP бағасы қандай болды?
FLIP 0 USD ATL бағасына жетті.
FLIP үшін сауда көлемі қандай?
FLIP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FLIP өседі ме?
FLIP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FLIP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:17 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

