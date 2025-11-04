БиржаDEX+
ELLA ағымдағы бағасы: 0.0011395 USD. Нақты уақыттағы ELLA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ELLA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ELLA Баға (ELLA)

1 ELLA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0011395
$0.0011395
-8.00%1D
ELLA (ELLA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:59 (UTC+8)

ELLA (ELLA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00111851
$ 0.00111851
24 сағаттық төмен
$ 0.0012585
$ 0.0012585
24 сағаттық жоғары

$ 0.00111851
$ 0.00111851

$ 0.0012585
$ 0.0012585

$ 0.00136588
$ 0.00136588

$ 0
$ 0

+1.43%

-8.04%

-12.89%

-12.89%

ELLA (ELLA) нақты уақыттағы баға $0.0011395. Соңғы 24 сағат ішінде ELLA мен $ 0.00111851 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0012585 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ELLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00136588, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ELLA соңғы бір сағатта +1.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.04%, ал соңғы 7 күнде -12.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ELLA (ELLA) Нарықтық ақпарат

$ 1.14M
$ 1.14M

--
--

$ 1.14M
$ 1.14M

999.96M
999.96M

999,955,367.887856
999,955,367.887856

ELLA нарықтық капитализациясы $ 1.14M, тәуліктік сауда көлемі --. ELLA айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999955367.887856. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.14M.

ELLA (ELLA) Баға тарихы USD

Бүгін, ELLA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ELLA - USD баға өзгерісі $ -0.0000953559 болды.
Соңғы 60 күнде ELLA - USD баға өзгерісі $ +0.0008460277 болды.
Соңғы 90 күнде ELLA - USD баға өзгерісі $ +0.0008295227715829875 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.04%
30 күн$ -0.0000953559-8.36%
60 күн$ +0.0008460277+74.25%
90 күн$ +0.0008295227715829875+267.61%

ELLA (ELLA) деген не

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ELLA (ELLA) Ресурс

ELLA Баға болжамы (USD)

ELLA (ELLA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ELLA (ELLA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ELLA.

Қазір ELLA баға болжамын тексеріңіз!

ELLA - жергілікті валюталарға

ELLA (ELLA) токеномикасы

ELLA (ELLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ELLA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ELLA (ELLA) туралы басқа сұрақтар

ELLA (ELLA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ELLA бағасы — 0.0011395 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ELLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ELLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0011395. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ELLA үшін нарықтық капитализация қандай?
ELLA үшін нарықтық капитализация: $ 1.14M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ELLA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ELLA айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
ELLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ELLA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00136588 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ELLA бағасы қандай болды?
ELLA 0 USD ATL бағасына жетті.
ELLA үшін сауда көлемі қандай?
ELLA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ELLA өседі ме?
ELLA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ELLA баға болжамын қарап көріңіз.
ELLA (ELLA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,579.63

$3,613.82

$168.22

$0.9701

$1.0000

