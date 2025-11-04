БиржаDEX+
Eli5a ағымдағы бағасы: 0.02048092 USD. Нақты уақыттағы ELI5A-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ELI5A баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ELI5A туралы толығырақ

ELI5A Баға туралы ақпарат

ELI5A деген не

ELI5A Ресми веб-сайт

ELI5A Токеномикасы

ELI5A Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Eli5a Логотип

Eli5a Баға (ELI5A)

Листингтен жойылды

1 ELI5A-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02048092
-24.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Eli5a (ELI5A) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:38 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02002402
24 сағаттық төмен
$ 0.02736984
24 сағаттық жоғары

$ 0.02002402
$ 0.02736984
$ 0.03709928
$ 0.00431141
-0.70%

-24.08%

-30.64%

-30.64%

Eli5a (ELI5A) нақты уақыттағы баға $0.02048092. Соңғы 24 сағат ішінде ELI5A мен $ 0.02002402 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02736984 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ELI5A үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03709928, ал ең төменгісі — $ 0.00431141.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ELI5A соңғы бір сағатта -0.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -24.08%, ал соңғы 7 күнде -30.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Eli5a (ELI5A) Нарықтық ақпарат

$ 408.16K
--
$ 430.10K
19.93M
21,000,000.0
Eli5a нарықтық капитализациясы $ 408.16K, тәуліктік сауда көлемі --. ELI5A айналымдағы мөлшері 19.93M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 430.10K.

Eli5a (ELI5A) Баға тарихы USD

Бүгін, Eli5a - USD баға өзгерісі $ -0.00649823313828531 болды.
Соңғы 30 күнде Eli5a - USD баға өзгерісі $ +0.0198299626 болды.
Соңғы 60 күнде Eli5a - USD баға өзгерісі $ +0.0081620644 болды.
Соңғы 90 күнде Eli5a - USD баға өзгерісі $ +0.011759835889771227 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00649823313828531-24.08%
30 күн$ +0.0198299626+96.82%
60 күн$ +0.0081620644+39.85%
90 күн$ +0.011759835889771227+134.84%

Eli5a (ELI5A) деген не

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Eli5a (ELI5A) Ресурс

Ресми веб-сайт

Eli5a Баға болжамы (USD)

Eli5a (ELI5A) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Eli5a (ELI5A) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Eli5a.

Қазір Eli5a баға болжамын тексеріңіз!

ELI5A - жергілікті валюталарға

Eli5a (ELI5A) токеномикасы

Eli5a (ELI5A) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ELI5A токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Eli5a (ELI5A) туралы басқа сұрақтар

Eli5a (ELI5A) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ELI5A бағасы — 0.02048092 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ELI5A-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ELI5A-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02048092. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Eli5a үшін нарықтық капитализация қандай?
ELI5A үшін нарықтық капитализация: $ 408.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ELI5A үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ELI5A айналымдағы ұсынысы: 19.93M USD.
ELI5A үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ELI5A барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03709928 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ELI5A бағасы қандай болды?
ELI5A 0.00431141 USD ATL бағасына жетті.
ELI5A үшін сауда көлемі қандай?
ELI5A үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ELI5A өседі ме?
ELI5A биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ELI5A баға болжамын қарап көріңіз.
Eli5a (ELI5A) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

