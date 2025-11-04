БиржаDEX+
DOUBT ағымдағы бағасы: 0.00506405 USD. Нақты уақыттағы DOUBT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOUBT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOUBT туралы толығырақ

DOUBT Баға туралы ақпарат

DOUBT деген не

DOUBT Ресми веб-сайт

DOUBT Токеномикасы

DOUBT Баға болжамы

DOUBT Логотип

DOUBT Баға (DOUBT)

Листингтен жойылды

1 DOUBT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00506437
$0.00506437$0.00506437
-3.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DOUBT (DOUBT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:53 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00500307
$ 0.00500307$ 0.00500307
24 сағаттық төмен
$ 0.00531487
$ 0.00531487$ 0.00531487
24 сағаттық жоғары

$ 0.00500307
$ 0.00500307$ 0.00500307

$ 0.00531487
$ 0.00531487$ 0.00531487

$ 0.0090364
$ 0.0090364$ 0.0090364

$ 0.00482898
$ 0.00482898$ 0.00482898

-0.26%

-3.06%

-16.87%

-16.87%

DOUBT (DOUBT) нақты уақыттағы баға $0.00506405. Соңғы 24 сағат ішінде DOUBT мен $ 0.00500307 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00531487 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOUBT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0090364, ал ең төменгісі — $ 0.00482898.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOUBT соңғы бір сағатта -0.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.06%, ал соңғы 7 күнде -16.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DOUBT (DOUBT) Нарықтық ақпарат

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

--
----

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

DOUBT нарықтық капитализациясы $ 4.81M, тәуліктік сауда көлемі --. DOUBT айналымдағы мөлшері 950.00M, жалпы мөлшері 950000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.81M.

DOUBT (DOUBT) Баға тарихы USD

Бүгін, DOUBT - USD баға өзгерісі $ -0.000160215054016242 болды.
Соңғы 30 күнде DOUBT - USD баға өзгерісі $ -0.0007590828 болды.
Соңғы 60 күнде DOUBT - USD баға өзгерісі $ -0.0010019344 болды.
Соңғы 90 күнде DOUBT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000160215054016242-3.06%
30 күн$ -0.0007590828-14.98%
60 күн$ -0.0010019344-19.78%
90 күн$ 0--

DOUBT (DOUBT) деген не

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DOUBT (DOUBT) Ресурс

Ресми веб-сайт

DOUBT Баға болжамы (USD)

DOUBT (DOUBT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DOUBT (DOUBT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DOUBT.

Қазір DOUBT баға болжамын тексеріңіз!

DOUBT - жергілікті валюталарға

DOUBT (DOUBT) токеномикасы

DOUBT (DOUBT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOUBT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DOUBT (DOUBT) туралы басқа сұрақтар

DOUBT (DOUBT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOUBT бағасы — 0.00506405 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOUBT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOUBT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00506405. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DOUBT үшін нарықтық капитализация қандай?
DOUBT үшін нарықтық капитализация: $ 4.81M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOUBT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOUBT айналымдағы ұсынысы: 950.00M USD.
DOUBT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOUBT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0090364 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOUBT бағасы қандай болды?
DOUBT 0.00482898 USD ATL бағасына жетті.
DOUBT үшін сауда көлемі қандай?
DOUBT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOUBT өседі ме?
DOUBT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOUBT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:53 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

