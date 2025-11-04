БиржаDEX+
Domi ағымдағы бағасы: 0.00294037 USD. Нақты уақыттағы DOMI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOMI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOMI туралы толығырақ

DOMI Баға туралы ақпарат

DOMI деген не

DOMI Ресми веб-сайт

DOMI Токеномикасы

DOMI Баға болжамы

Domi Логотип

Domi Баға (DOMI)

Листингтен жойылды

1 DOMI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00294037
-13.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Domi (DOMI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:46 (UTC+8)

Domi (DOMI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00291783
24 сағаттық төмен
$ 0.0034469
24 сағаттық жоғары

$ 0.00291783
$ 0.0034469
$ 0.407925
$ 0.00279227
-0.16%

-13.17%

-20.36%

-20.36%

Domi (DOMI) нақты уақыттағы баға $0.00294037. Соңғы 24 сағат ішінде DOMI мен $ 0.00291783 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0034469 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.407925, ал ең төменгісі — $ 0.00279227.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOMI соңғы бір сағатта -0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.17%, ал соңғы 7 күнде -20.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Domi (DOMI) Нарықтық ақпарат

$ 1.36M
--
$ 2.95M
460.00M
1,000,000,000.0
Domi нарықтық капитализациясы $ 1.36M, тәуліктік сауда көлемі --. DOMI айналымдағы мөлшері 460.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.95M.

Domi (DOMI) Баға тарихы USD

Бүгін, Domi - USD баға өзгерісі $ -0.000446197679959119 болды.
Соңғы 30 күнде Domi - USD баға өзгерісі $ -0.0013365140 болды.
Соңғы 60 күнде Domi - USD баға өзгерісі $ -0.0014422582 болды.
Соңғы 90 күнде Domi - USD баға өзгерісі $ -0.001089917336903589 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000446197679959119-13.17%
30 күн$ -0.0013365140-45.45%
60 күн$ -0.0014422582-49.05%
90 күн$ -0.001089917336903589-27.04%

Domi (DOMI) деген не

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Domi (DOMI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Domi Баға болжамы (USD)

Domi (DOMI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Domi (DOMI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Domi.

Қазір Domi баға болжамын тексеріңіз!

DOMI - жергілікті валюталарға

Domi (DOMI) токеномикасы

Domi (DOMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOMI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Domi (DOMI) туралы басқа сұрақтар

Domi (DOMI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOMI бағасы — 0.00294037 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00294037. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Domi үшін нарықтық капитализация қандай?
DOMI үшін нарықтық капитализация: $ 1.36M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOMI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOMI айналымдағы ұсынысы: 460.00M USD.
DOMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOMI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.407925 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOMI бағасы қандай болды?
DOMI 0.00279227 USD ATL бағасына жетті.
DOMI үшін сауда көлемі қандай?
DOMI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOMI өседі ме?
DOMI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOMI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:46 (UTC+8)

Дисклеймер

