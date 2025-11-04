БиржаDEX+
Dollar Cost Average ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DCA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DCA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dollar Cost Average ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DCA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DCA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DCA туралы толығырақ

DCA Баға туралы ақпарат

DCA деген не

DCA Ресми веб-сайт

DCA Токеномикасы

DCA Баға болжамы

Dollar Cost Average Логотип

Dollar Cost Average Баға (DCA)

Листингтен жойылды

1 DCA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0006738
$0.0006738$0.0006738
-6.80%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Dollar Cost Average (DCA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:38 (UTC+8)

Dollar Cost Average (DCA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-7.23%

-24.09%

-24.09%

Dollar Cost Average (DCA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DCA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DCA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00301457, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DCA соңғы бір сағатта +1.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.23%, ал соңғы 7 күнде -24.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dollar Cost Average (DCA) Нарықтық ақпарат

$ 673.79K
$ 673.79K$ 673.79K

--
----

$ 673.79K
$ 673.79K$ 673.79K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270062
999,990,928.270062 999,990,928.270062

Dollar Cost Average нарықтық капитализациясы $ 673.79K, тәуліктік сауда көлемі --. DCA айналымдағы мөлшері 999.99M, жалпы мөлшері 999990928.270062. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 673.79K.

Dollar Cost Average (DCA) Баға тарихы USD

Бүгін, Dollar Cost Average - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dollar Cost Average - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Dollar Cost Average - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dollar Cost Average - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.23%
30 күн$ 0-55.18%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Dollar Cost Average (DCA) деген не

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dollar Cost Average Баға болжамы (USD)

Dollar Cost Average (DCA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dollar Cost Average (DCA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dollar Cost Average.

Қазір Dollar Cost Average баға болжамын тексеріңіз!

DCA - жергілікті валюталарға

Dollar Cost Average (DCA) токеномикасы

Dollar Cost Average (DCA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DCA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dollar Cost Average (DCA) туралы басқа сұрақтар

Dollar Cost Average (DCA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DCA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DCA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DCA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dollar Cost Average үшін нарықтық капитализация қандай?
DCA үшін нарықтық капитализация: $ 673.79K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DCA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DCA айналымдағы ұсынысы: 999.99M USD.
DCA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DCA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00301457 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DCA бағасы қандай болды?
DCA 0 USD ATL бағасына жетті.
DCA үшін сауда көлемі қандай?
DCA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DCA өседі ме?
DCA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DCA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:38 (UTC+8)

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

