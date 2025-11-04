БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Doll Face ағымдағы бағасы: 0.00016831 USD. Нақты уақыттағы DOLL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOLL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Doll Face ағымдағы бағасы: 0.00016831 USD. Нақты уақыттағы DOLL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOLL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOLL туралы толығырақ

DOLL Баға туралы ақпарат

DOLL деген не

DOLL Ресми веб-сайт

DOLL Токеномикасы

DOLL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Doll Face Логотип

Doll Face Баға (DOLL)

Листингтен жойылды

1 DOLL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00016831
$0.00016831$0.00016831
-12.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Doll Face (DOLL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:34:26 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00015906
$ 0.00015906$ 0.00015906
24 сағаттық төмен
$ 0.00019315
$ 0.00019315$ 0.00019315
24 сағаттық жоғары

$ 0.00015906
$ 0.00015906$ 0.00015906

$ 0.00019315
$ 0.00019315$ 0.00019315

$ 0.00248624
$ 0.00248624$ 0.00248624

$ 0.00015216
$ 0.00015216$ 0.00015216

-0.93%

-12.79%

-26.24%

-26.24%

Doll Face (DOLL) нақты уақыттағы баға $0.00016831. Соңғы 24 сағат ішінде DOLL мен $ 0.00015906 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00019315 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOLL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00248624, ал ең төменгісі — $ 0.00015216.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOLL соңғы бір сағатта -0.93% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.79%, ал соңғы 7 күнде -26.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Doll Face (DOLL) Нарықтық ақпарат

$ 16.83K
$ 16.83K$ 16.83K

--
----

$ 16.83K
$ 16.83K$ 16.83K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Doll Face нарықтық капитализациясы $ 16.83K, тәуліктік сауда көлемі --. DOLL айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.83K.

Doll Face (DOLL) Баға тарихы USD

Бүгін, Doll Face - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Doll Face - USD баға өзгерісі $ -0.0001149732 болды.
Соңғы 60 күнде Doll Face - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Doll Face - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.79%
30 күн$ -0.0001149732-68.31%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Doll Face (DOLL) деген не

$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.

It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Doll Face (DOLL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Doll Face Баға болжамы (USD)

Doll Face (DOLL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Doll Face (DOLL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Doll Face.

Қазір Doll Face баға болжамын тексеріңіз!

DOLL - жергілікті валюталарға

Doll Face (DOLL) токеномикасы

Doll Face (DOLL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOLL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Doll Face (DOLL) туралы басқа сұрақтар

Doll Face (DOLL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOLL бағасы — 0.00016831 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOLL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOLL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00016831. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Doll Face үшін нарықтық капитализация қандай?
DOLL үшін нарықтық капитализация: $ 16.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOLL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOLL айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
DOLL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOLL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00248624 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOLL бағасы қандай болды?
DOLL 0.00015216 USD ATL бағасына жетті.
DOLL үшін сауда көлемі қандай?
DOLL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOLL өседі ме?
DOLL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOLL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:34:26 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,071.29
$107,071.29$107,071.29

+1.25%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,629.07
$3,629.07$3,629.07

+1.11%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.44
$167.44$167.44

+0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9437
$0.9437$0.9437

+0.21%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,071.29
$107,071.29$107,071.29

+1.25%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,629.07
$3,629.07$3,629.07

+1.11%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.44
$167.44$167.44

+0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3372
$2.3372$2.3372

+0.43%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.90
$996.90$996.90

+1.70%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0705
$0.0705$0.0705

+41.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1585
$0.1585$0.1585

-47.16%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03789
$0.03789$0.03789

+278.90%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000080
$0.000080$0.000080

+263.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007750
$0.0000007750$0.0000007750

+94.62%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001872
$0.0000000000001872$0.0000000000001872

+87.20%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0705
$0.0705$0.0705

+41.00%