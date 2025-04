Dither (DITH) деген не

Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dither (DITH) Ресурс Ресми веб-сайт