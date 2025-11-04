БиржаDEX+
Dialectic ETH Vault ағымдағы бағасы: 3,623.08 USD. Нақты уақыттағы DETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DETH туралы толығырақ

DETH Баға туралы ақпарат

DETH деген не

DETH Ресми веб-сайт

DETH Токеномикасы

DETH Баға болжамы

Dialectic ETH Vault Логотип

Dialectic ETH Vault Баға (DETH)

Листингтен жойылды

1 DETH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-6.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Dialectic ETH Vault (DETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:45 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.58%

-6.40%

-13.38%

-13.38%

Dialectic ETH Vault (DETH) нақты уақыттағы баға $3,623.08. Соңғы 24 сағат ішінде DETH мен $ 3,577.22 аралығында сауда жасалып, ал $ 3,924.18 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4,757.52, ал ең төменгісі — $ 3,577.22.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DETH соңғы бір сағатта +0.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.40%, ал соңғы 7 күнде -13.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dialectic ETH Vault (DETH) Нарықтық ақпарат

--
Dialectic ETH Vault нарықтық капитализациясы $ 34.58M, тәуліктік сауда көлемі --. DETH айналымдағы мөлшері 9.55K, жалпы мөлшері 9545.617961937434. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.58M.

Dialectic ETH Vault (DETH) Баға тарихы USD

Бүгін, Dialectic ETH Vault - USD баға өзгерісі $ -248.13710655418 болды.
Соңғы 30 күнде Dialectic ETH Vault - USD баға өзгерісі $ -694.7219669200 болды.
Соңғы 60 күнде Dialectic ETH Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dialectic ETH Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -248.13710655418-6.40%
30 күн$ -694.7219669200-19.17%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Dialectic ETH Vault (DETH) деген не

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dialectic ETH Vault (DETH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dialectic ETH Vault Баға болжамы (USD)

Dialectic ETH Vault (DETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dialectic ETH Vault (DETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dialectic ETH Vault.

Қазір Dialectic ETH Vault баға болжамын тексеріңіз!

DETH - жергілікті валюталарға

Dialectic ETH Vault (DETH) токеномикасы

Dialectic ETH Vault (DETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dialectic ETH Vault (DETH) туралы басқа сұрақтар

Dialectic ETH Vault (DETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DETH бағасы — 3,623.08 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 3,623.08. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dialectic ETH Vault үшін нарықтық капитализация қандай?
DETH үшін нарықтық капитализация: $ 34.58M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DETH айналымдағы ұсынысы: 9.55K USD.
DETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4,757.52 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DETH бағасы қандай болды?
DETH 3,577.22 USD ATL бағасына жетті.
DETH үшін сауда көлемі қандай?
DETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DETH өседі ме?
DETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DETH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:45 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

