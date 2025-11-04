БиржаDEX+
Dark Cheems ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOTAKEKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOTAKEKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dark Cheems ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOTAKEKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOTAKEKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOTAKEKE туралы толығырақ

TOTAKEKE Баға туралы ақпарат

TOTAKEKE деген не

TOTAKEKE Ресми веб-сайт

TOTAKEKE Токеномикасы

TOTAKEKE Баға болжамы

Dark Cheems Логотип

Dark Cheems Баға (TOTAKEKE)

Листингтен жойылды

1 TOTAKEKE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-16.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Dark Cheems (TOTAKEKE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:55:56 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-0.63%

-16.30%

-49.11%

-49.11%

Dark Cheems (TOTAKEKE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TOTAKEKE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOTAKEKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01529702, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOTAKEKE соңғы бір сағатта -0.63% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.30%, ал соңғы 7 күнде -49.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Нарықтық ақпарат

Dark Cheems нарықтық капитализациясы $ 487.01K, тәуліктік сауда көлемі --. TOTAKEKE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 487.01K.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Баға тарихы USD

Бүгін, Dark Cheems - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dark Cheems - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Dark Cheems - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dark Cheems - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.30%
30 күн$ 0-71.26%
60 күн$ 0-87.45%
90 күн$ 0--

Dark Cheems (TOTAKEKE) деген не

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dark Cheems (TOTAKEKE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dark Cheems Баға болжамы (USD)

Dark Cheems (TOTAKEKE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dark Cheems (TOTAKEKE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dark Cheems.

Қазір Dark Cheems баға болжамын тексеріңіз!

TOTAKEKE - жергілікті валюталарға

Dark Cheems (TOTAKEKE) токеномикасы

Dark Cheems (TOTAKEKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOTAKEKE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dark Cheems (TOTAKEKE) туралы басқа сұрақтар

Dark Cheems (TOTAKEKE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOTAKEKE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOTAKEKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOTAKEKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dark Cheems үшін нарықтық капитализация қандай?
TOTAKEKE үшін нарықтық капитализация: $ 487.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOTAKEKE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOTAKEKE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
TOTAKEKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOTAKEKE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01529702 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOTAKEKE бағасы қандай болды?
TOTAKEKE 0 USD ATL бағасына жетті.
TOTAKEKE үшін сауда көлемі қандай?
TOTAKEKE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOTAKEKE өседі ме?
TOTAKEKE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOTAKEKE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:55:56 (UTC+8)

Dark Cheems (TOTAKEKE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

