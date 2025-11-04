БиржаDEX+
CV3 ағымдағы бағасы: 0.00017536 USD. Нақты уақыттағы CV3AI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CV3AI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CV3AI туралы толығырақ

CV3AI Баға туралы ақпарат

CV3AI деген не

CV3AI Whitepaper

CV3AI Ресми веб-сайт

CV3AI Токеномикасы

CV3AI Баға болжамы

CV3 Логотип

CV3 Баға (CV3AI)

1 CV3AI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00017487
-12.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
CV3 (CV3AI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:25:27 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00016542
24 сағаттық төмен
$ 0.00020843
24 сағаттық жоғары

$ 0.00016542
$ 0.00020843
$ 0.00050909
$ 0.00007362
-3.98%

-12.32%

-23.99%

-23.99%

CV3 (CV3AI) нақты уақыттағы баға $0.00017536. Соңғы 24 сағат ішінде CV3AI мен $ 0.00016542 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00020843 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CV3AI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00050909, ал ең төменгісі — $ 0.00007362.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CV3AI соңғы бір сағатта -3.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.32%, ал соңғы 7 күнде -23.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CV3 (CV3AI) Нарықтық ақпарат

$ 174.32K
--
$ 174.32K
990.00M
990,000,000.0
CV3 нарықтық капитализациясы $ 174.32K, тәуліктік сауда көлемі --. CV3AI айналымдағы мөлшері 990.00M, жалпы мөлшері 990000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 174.32K.

CV3 (CV3AI) Баға тарихы USD

Бүгін, CV3 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде CV3 - USD баға өзгерісі $ -0.0000047462 болды.
Соңғы 60 күнде CV3 - USD баға өзгерісі $ -0.0000542433 болды.
Соңғы 90 күнде CV3 - USD баға өзгерісі $ +0.0000428698966945904 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.32%
30 күн$ -0.0000047462-2.70%
60 күн$ -0.0000542433-30.93%
90 күн$ +0.0000428698966945904+32.36%

CV3 (CV3AI) деген не

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

CV3 (CV3AI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

CV3 Баға болжамы (USD)

CV3 (CV3AI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CV3 (CV3AI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CV3.

Қазір CV3 баға болжамын тексеріңіз!

CV3AI - жергілікті валюталарға

CV3 (CV3AI) токеномикасы

CV3 (CV3AI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CV3AI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CV3 (CV3AI) туралы басқа сұрақтар

CV3 (CV3AI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CV3AI бағасы — 0.00017536 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CV3AI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CV3AI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00017536. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CV3 үшін нарықтық капитализация қандай?
CV3AI үшін нарықтық капитализация: $ 174.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CV3AI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CV3AI айналымдағы ұсынысы: 990.00M USD.
CV3AI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CV3AI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00050909 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CV3AI бағасы қандай болды?
CV3AI 0.00007362 USD ATL бағасына жетті.
CV3AI үшін сауда көлемі қандай?
CV3AI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CV3AI өседі ме?
CV3AI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CV3AI баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

